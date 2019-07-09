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09 июля 2019, вторник, 23:55 142
Выборы 2019-07-10T00:00:10+03:00
Українські Новини
На выборах по "мажоритарке" баллотируется 19% безработных

На выборах по "мажоритарке" баллотируется 19% безработных

Среди самовыдвиженцев 19% кандидатов (около 330 человек) являются безработными. Движение ЧЕСТНО исследовало, какие партии выдвинули безработных в мажоритарных округах.

Безработные баллотируются от всех проходных политсил. Так, партия "Европейская солидарность" – имеет самый большой процент безработных среди своих кандидатов на округах - 12%, "Слуга народа" среди выдвинутых изначально 199 кандидатов по мажоритарке имеет 10% безработных; партия "Голос" – 7%, или 5 кандидатов из числа 68; "Оппозиционная платформа – По жизни" выдвинула 17 безработных со 151-го кандидата, это 11 %; из 133-х кандидатов; "Батькивщина" – 11%. 

Ранее движение Честно писал о самых популярных профессиях и должностях кандидатов в мажоритарных округах. 

Методология:

Профессии и должности кандидатов-мажоритарщиков движение выделило из их биографий.

Заметим, что движение анализировало профессии всех зарегистрированных мажоритарщиков, игнорируя то, было их регистрация отменена. 

Категория "без работы" содержит "временно неработающих" и "безработных". 

Как сообщали Українськi Новини, за неделю рейтинг партии Президента Владимира Зеленского упал на 3%, а у партии Бойко вырос на 1,3%. Так, 42,3% респондентов, опрошенных социологическрой группой "Рейтинг", которые будут голосовать и определились с выбором, готовы были поддержать партию "Слуга народа", 13,4% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,3% - "Европейскую солидарность", по 7,2% - партию "Голос", и "Всеукраинское объединение "Батьківщина" на выборах Верховной Рады.

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