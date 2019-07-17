"Игра престолов" побила рекорд по количеству номинаций на "Эмми"

Сериал "Игра престолов" получил самое большое количество номинаций "Эмми" в этом году. Новый рекорд составил 32 позиции. Ранее рекорд принадлежал сериалу "Полиция Нью-Йорка" - он 1994 году выставлялся в 27 номинациях. Об этом говорится на сайте "Эмми".

Среди лидеров оказалось сериал "Удивительная миссис Мейзел", которое представлено в 20 категориях, а сериал "Чернобыль" на третьем месте с 19 номинациями.

Среди номинантов также сериалы "Лучше звоните Солу", "Убивая Еву", "Озарк", "Это мы", "Барри" и другие.

Всего в этом году у HBO 137 номинаций, а Netflix - 117. Главная телевизионная премия США присуждается лучшим телепрограммам, вышедшим в прайм-тайм в период с 1 июня 2018 по 31 мая 2019 года. Вручение "Эмми 2019" пройдет 22 сентября 2019 года в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе.

А тем временем сериал "Чернобыль" стал самым рейтинговым сериалом всех времен, значительно обогнав "Игру престолов".

А петиция с требованием переснять 8 сезон "Игры престолов" собрала уже миллион подписей.

А ране HBO объяснил стакан из Starbucks у Дейенерис в серии "Игры престолов", а соцсети смеялись над киноляпом.