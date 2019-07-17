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17 июля 2019, среда, 11:27 1452
Lifestyle 2019-07-17T11:37:03+03:00
Українські Новини
Как видели лунное затмение жители разных уголков Земли

Как видели лунное затмение жители разных уголков Земли

Лунное затмение. Фото: pixabay
Лунное затмение. Фото: pixabay

С 16 на 17 июля состоялось частичное лунное затмение. Українські Новини покажут, как видели лунное затмение жители с разных уголков Земли.

Полутеневое лунное затмение началось в 21:43 по киевскому времени. В 23:01 событие перешло в фазу частичного затмения, и к 00:31 достигло своего пика.

Наблюдать явление могли жители Австралии, Африки, Южной Америки, большей части Европы и Азии.

Затмение в Германии

Лунное затмение в Сакcония-Анхальт. Скриншот: Instagram/moozzoomphotography Лунное затмение в Сакcония-Анхальт. Скриншот: Instagram/moozzoomphotography

Затмение в Нидерландах

Лунное затмение в Батенбурге. Скриншот: Instagram/dutchdroneflightsЛунное затмение в Батенбурге. Скриншот: Instagram/dutchdroneflights

Затмение в Италии

Лунное затмение в Милане. Скриншот: Instagram/lucapi79
Лунное затмение в Милане. Скриншот: Instagram/lucapi79

Затмение в Австралии

Лунное затмение в Канберре. Скриншот: Instagram/cracefulphotography Лунное затмение в Канберре. Скриншот: Instagram/cracefulphotography

Затмение в Финляндии

Лунное затмение в Финляндии. Скриншот: Instagram/heidimaailmanaarella Лунное затмение в Финляндии. Скриншот: Instagram/heidimaailmanaarella

Напомним, ранее состоялась прямая трансляция лунного затмения.

Также астролог рассказала, как лунное затмение может повлиять на поведение людей.

Тем временем Рената Раевская составила необычный гороскоп для каждого знака зодиака в лунное затмение. В нем указано не то, что стоит ожидать, а то, от чего можно избавиться. 


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