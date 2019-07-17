Как видели лунное затмение жители разных уголков Земли

С 16 на 17 июля состоялось частичное лунное затмение. Українські Новини покажут, как видели лунное затмение жители с разных уголков Земли. Полутеневое лунное затмение началось в 21:43 по киевскому времени. В 23:01 событие перешло в фазу частичного затмения, и к 00:31 достигло своего пика.\r\nНаблюдать явление могли жители Австралии, Африки, Южной Америки, большей части Европы и Азии. Затмение в Германии\r\nЛунное затмение в Сакcония-Анхальт. Скриншот: Instagram\/moozzoomphotography \r\nЗатмение в Нидерландах\r\nЛунное затмение в Батенбурге. Скриншот: Instagram\/dutchdroneflights\r\nЗатмение в Италии\r\nЛунное затмение в Милане. Скриншот: Instagram\/lucapi79 \r\nЗатмение в Австралии\r\nЛунное затмение в Канберре. Скриншот: Instagram\/cracefulphotography \r\nЗатмение в Финляндии\r\nЛунное затмение в Финляндии. Скриншот: Instagram\/heidimaailmanaarella \r\nНапомним, ранее состоялась прямая трансляция лунного затмения. Также астролог рассказала, как лунное затмение может повлиять на поведение людей. Тем временем Рената Раевская составила необычный гороскоп для каждого знака зодиака в лунное затмение. В нем указано не то, что стоит ожидать, а то, от чего можно избавиться.