Как видели лунное затмение жители разных уголков Земли

С 16 на 17 июля состоялось частичное лунное затмение. Українські Новини покажут, как видели лунное затмение жители с разных уголков Земли.

Полутеневое лунное затмение началось в 21:43 по киевскому времени. В 23:01 событие перешло в фазу частичного затмения, и к 00:31 достигло своего пика.

Наблюдать явление могли жители Австралии, Африки, Южной Америки, большей части Европы и Азии.



Затмение в Германии

Лунное затмение в Сакcония-Анхальт. Скриншот: Instagram/moozzoomphotography



Затмение в Нидерландах

Лунное затмение в Батенбурге. Скриншот: Instagram/dutchdroneflights

Затмение в Италии





Лунное затмение в Милане. Скриншот: Instagram/lucapi79

Затмение в Австралии



Лунное затмение в Канберре. Скриншот: Instagram/cracefulphotography

Затмение в Финляндии





Лунное затмение в Финляндии. Скриншот: Instagram/heidimaailmanaarella

Напомним, ранее состоялась прямая трансляция лунного затмения.



Также астролог рассказала, как лунное затмение может повлиять на поведение людей.



Тем временем Рената Раевская составила необычный гороскоп для каждого знака зодиака в лунное затмение. В нем указано не то, что стоит ожидать, а то, от чего можно избавиться.





