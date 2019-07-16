Рубль обвалился после резкого подорожания в начале недели

Во вторник, 16 июля, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 15 июля, понизился на 3 копейки и составил 3,62 грн за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс продажи также понизился на 2 копейки и составил 4,20 гривен за 10 рублей.\r\nКурс российского рубля в обменниках 16 июля:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n3,62\r\n4,20\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n4,03\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n2,50\r\n4,07\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, доллар и евро начали дорожать после падения: курс валют на 16 июля.\r\nКроме того, гривна может побить новые рекорды: чего ожидать украинцам.\r\nТем временем инфляция может превысить прогноз НБУ почти вдвое во 2 полугодии: что подорожает.