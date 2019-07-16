Рубль обвалился после резкого подорожания в начале недели

Во вторник, 16 июля, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 15 июля, понизился на 3 копейки и составил 3,62 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи также понизился на 2 копейки и составил 4,20 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в обменниках 16 июля:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,62 4,20 Максимальный 4,03 5,00 Минимальный 2,50 4,07

Как сообщали Українські Новини, доллар и евро начали дорожать после падения: курс валют на 16 июля.

Кроме того, гривна может побить новые рекорды: чего ожидать украинцам.

Тем временем инфляция может превысить прогноз НБУ почти вдвое во 2 полугодии: что подорожает.