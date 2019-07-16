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16 июля 2019, вторник, 11:30 37
Экономика 2019-07-16T11:30:46+03:00
Українські Новини
Рубль обвалился после резкого подорожания в начале недели

Рубль обвалился после резкого подорожания в начале недели

Курс рубля. Фото: pixabay
Курс рубля. Фото: pixabay

Во вторник, 16 июля, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 15 июля, понизился на 3 копейки и составил 3,62 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи также понизился на 2 копейки и составил 4,20 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в обменниках 16 июля:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,62 4,20
Максимальный 4,03 5,00
Минимальный 2,50 4,07

Как сообщали Українські Новини, доллар и евро начали дорожать после падения: курс валют на 16 июля.

Кроме того, гривна может побить новые рекорды: чего ожидать украинцам.

Тем временем инфляция может превысить прогноз НБУ почти вдвое во 2 полугодии: что подорожает.

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