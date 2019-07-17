Рубль подорожчав після падіння: курс російської нацвалюти на 17 липня

У середу, 17 липня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля у вівторок, 16 липня, підскочив на 7 копійок і склав 3,69 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу також залишився без змін і становив 4,20 грн за 10 рублів.

Курс російського рубля в обмінниках 17 липня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,69 4,20 Максимальний 4,02 5,00 Мінімальний 3,00 4,06

Як повідомляли Українські Новини, долар і євро підскочили в обмінниках: курс готівкових валют на 17 липня.

Крім того, гривня може побити нові рекорди: чого очікувати українцям.

Тим часом інфляція може перевищити прогноз НБУ майже вдвічі у 2 півріччі: що подорожчає.