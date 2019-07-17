Рубль подорожчав після падіння: курс російської нацвалюти на 17 липня

У середу, 17 липня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля у вівторок, 16 липня, підскочив на 7 копійок і склав 3,69 грн за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурс продажу також залишився без змін і становив 4,20 грн за 10 рублів.\r\nКурс російського рубля в обмінниках 17 липня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n3,69\r\n4,20\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n4,02\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n3,00\r\n4,06\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, долар і євро підскочили в обмінниках: курс готівкових валют на 17 липня.\r\nКрім того, гривня може побити нові рекорди: чого очікувати українцям.\r\nТим часом інфляція може перевищити прогноз НБУ майже вдвічі у 2 півріччі: що подорожчає.