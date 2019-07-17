Накануне выборов члены ЦИК зарабатывают до трети миллиона гривен

Заработная плата членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) за месяц до проведения внеочередных парламентских выборов составила от 226,6 тыс. гривен до 304,8 тыс. гривен, что больше зарплаты членов ЦИК на президентских выборах.

Об этом говорится в ответе секретариата ЦИКа на запрос Українських Новин.

Председатель комиссии Татьяна Слипачук заработала в июне 248 442 гривны, из которых ее должностной оклад и надбавка за интенсивность труда составили по 53 тыс. гривен, персональная надбавка - 37 тыс., а премия - почти 106 тыс.

Ее заместители Евгений Радченко и Олег Конопольский получили 244 742 и 250 028 гривен зарплаты соответственно, из которой оклад составляет почти 48 тыс., а премия - более 90 тыс.

Самая высокая зарплата в июне была у секретаря Центризбиркома Наталии Бернацкой - 304 763 гривны, из которых оклад составляет 48 тыс., премия - более 95 тыс., а еще более 42 тыс. - доплата за работу в выходные дни за февраль-апрель.

Зарплата остальных 12 членов ЦИКа в июне составила от 226,6 тыс. до 271,6 тыс. гривен.

Соответственно, в среднем одному члену Центризбиркома за июнь заплатили 252 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, в день своей инаугурации Владимир Зеленский распустил Верховную Раду и 21 июля состоятся внеочередные выборы депутатов.

В выборах Верховной Рады 2019 участвует 21 партия и больше трех тысяч кандидатов.

ЦИК уже показал как будет выглядеть избирательный бюллетень напарламентских выборах 2019.