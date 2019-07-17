У ГБР нет намерения пересадить всех чиновников, - замглавы Буряк

Заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Буряк заявляет, что у ГБР нет намерения пересадить всех чиновников.\r\nОб этом он сказал в интервью Українським Новинам.\r\n"У ГБР нет намерения пересадить всех чиновников. Тот, кто переступил черту закона, действительно виновен, должен отвечать по закону. И ГБР приложит все усилия к выявлению и раскрытию преступлений", - сообщил чиновник.\r\nПо его словам, задача ГБР – чтобы люди поверили в правоохранительную систему, в то, что она действительно работает, что на заявления реагируют, а проблемы решаются.\r\n"Вот, что для нас приоритетно. Понятно, общественный резонанс вызывают задержания высокопоставленных чиновников. Но задержание рядового правоохранителя, который совершил преступление против гражданина, для нас не менее важно. Считаю, что любое задержание злоумышленника для того, кто пострадал, будет важным", - подчеркнул Буряк.\r\nКак сообщали Українськi Новини, громких задержаний с участием Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) до выборов Верховной Рады не будет.\r\nЗамглавы ГБР Буряк считает незаконными увольнения Трубой руководителей подразделений.\r\nГПУ открыла дело на Трубу за нарушения при увольнении 4 руководителей подразделений ГБР.