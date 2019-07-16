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16 июля 2019, вторник, 19:20 278
Силовые структуры 2019-07-16T19:23:47+03:00
Українські Новини
Замглавы ГБР Буряк считает незаконными увольнения Трубой руководителей подразделений

Замглавы ГБР Буряк считает незаконными увольнения Трубой руководителей подразделений

Александр Буряк в своем кабинете.
Александр Буряк в своем кабинете.

Заместитель директора Госбюро расследований Александр Буряк считает, что директор ГБР Роман Труба незаконно уволил руководителей подразделений.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Я уже высказывался относительно этих увольнений – законных оснований для них нет. Мы с первым заместителем Ольгой Варченко не согласовали ни один из приказов. Хотя, у нас коллегиальный орган, директор принимал решение единолично. Но это не единственное нарушение. Поэтому, все, кто обратился в суд, полагаю, добьются восстановления в прежних должностях", - сказал Буряк.

По его словам, безусловно, все эти события сказываются на репутации правоохранительного органа, который должен защищать права людей, а не нарушать.

Он отметил, что такая ситуация не произошла бы в ФБР США, с которым сравнивают ГБР.

Как сообщали Українськi Новини, первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко заявила, что Труба незаконно уволил 4 руководителей подразделений бюро.

Богдан Чобиток, возглавлявший Управление внутреннего контроля Госбюро расследований уверен, что Труба, уволив его, пренебрег антикоррупционным законодательством.

ГПУ открыла дело на Трубу за нарушения при увольнении 4 руководителей подразделений ГБР.

 

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