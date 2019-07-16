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16 июля 2019, вторник, 20:24 22
Общество 2019-07-16T20:26:31+03:00
Українські Новини
Одесский детский лагерь закрыли после массового отравления отдыхающих

Одесский детский лагерь закрыли после массового отравления отдыхающих

Одесская областная государственная администрация решила временно закрыть детский лагерь "Медик-2" (Одесская область) из-за массового отравления детей.

Об этом сообщила пресс-служба обладминистрации, передают Українські Новини.

Установлено, что дети отравились в столовой лагеря.

В лагере провели проверку, по результатам которой обнаружена патогенная флора и дизентерия.

В детском лагере не соблюдались санитарные нормы при хранении продуктов, температурный режим, гигиена работников пищеблока.

Часть сотрудников работала без медобследования и официального трудоустройства.

12 июля 43 ребенка госпитализированы из лагеря с острым гастроэнтероколитом, позже их количество возросло до 54.

Как сообщали Українські Новини, 54 ребенка и 3 взрослых госпитализированы из-за отравления в детском лагере "Медик-2" в поселке Сергеевка в Одесской области. 12 июля 43 ребенка были госпитализированыиз-за отравления в детском лагере "Медик-2" в Одесской области.

Тем временем, каждый третий детский лагерь нарушает санитарные нормы.

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