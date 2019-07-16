Одесский детский лагерь закрыли после массового отравления отдыхающих

Одесская областная государственная администрация решила временно закрыть детский лагерь "Медик-2" (Одесская область) из-за массового отравления детей.\r\nОб этом сообщила пресс-служба обладминистрации, передают Українські Новини.\r\nУстановлено, что дети отравились в столовой лагеря.\r\nВ лагере провели проверку, по результатам которой обнаружена патогенная флора и дизентерия.\r\nВ детском лагере не соблюдались санитарные нормы при хранении продуктов, температурный режим, гигиена работников пищеблока.\r\nЧасть сотрудников работала без медобследования и официального трудоустройства.\r\n12 июля 43 ребенка госпитализированы из лагеря с острым гастроэнтероколитом, позже их количество возросло до 54.\r\nКак сообщали Українські Новини, 54 ребенка и 3 взрослых госпитализированы из-за отравления в детском лагере "Медик-2" в поселке Сергеевка в Одесской области. 12 июля 43 ребенка были госпитализированыиз-за отравления в детском лагере "Медик-2" в Одесской области.\r\nТем временем, каждый третий детский лагерь нарушает санитарные нормы.