Российский и украинский омбудсмены обменялись списками удерживаемых лиц

Российский и украинский омбудсмены Татьяна Москалькова и Людмила Денисова обменялись списками удерживаемых лиц после того, как внешнеполитические советники глав государств стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция Россия) договорились об обмене удерживаемыми лицами в течение месяца.

Соответствующими списками омбудсмены обменялись 16 июля на пресс-конференции в Москве, которая транслировалась российским телеканалом "Россия 24", передают Українські Новини.

"Я тоже привезла вам список полностью, который содержит 150 кейсов. Это граждане Украины, которые содержатся на территории Российской Федерации и в Крыму, в том числе 24 моряка", - сказала Денисова.

Москалькова также передала украинскому омбудсмену список граждан России.

"Я со своей стороны тоже передаю вам список граждан Российской Федерации, которые находятся в местах лишения свободы - в следственных изоляторах, колониях, тюрьмах на территории Украины и прошу взять их под особый контроль", - отметила российский омбудсмен.

Денисова и Москалькова также обсудили вопрос обращения к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и Президенту России Владимиру Путину о помиловании ряда граждан.

"Мы обсудили вопрос о поддержке в виде обращения о помиловании. Я не буду пока называть их фамилии с тем, чтобы не зародить их надежду раньше времени и этот вопрос требует очень серьезной проработки, поскольку наши мандаты не совпадают в плане оказания помощи по возвращению граждан через институт помилования", - отметила Москалькова.

Как сообщали Українськi Новини, 28 июня в Минске (Белоруссия) боевики "ЛДНР" передали Украине четверых пленных.

Ранее Зеленский заявил,что для начала процесса деэскалации ситуации на Донбассе стоило бы произвести обмен в формате "10 на 10" или "15 на 15".