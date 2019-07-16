Російський і український омбудсмени обмінялися списками утримуваних осіб

Російський і український омбудсмени Тетяна Москалькова та Людмила Денісова обмінялися списками утримуваних осіб після того, як зовнішньополітичні радники голів держав країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) домовилися про обмін утримуваними особами протягом місяця.

Відповідними списками омбудсмени обмінялися 16 липня на прес-конференції в Москві, яка транслювалася російським телеканалом "Росія 24", передають Українські Новини.

"Я теж привезла вам список повністю, який містить 150 кейсів. Це громадяни України, які утримуються на території Російської Федерації і в Криму, в тому числі 24 моряки", - сказала Денісова.

Москалькова також передала українському омбудсмену список громадян Росії.

"Я зі свого боку теж передаю вам список громадян Російської Федерації, які перебувають в місцях позбавлення волі - в слідчих ізоляторах, колоніях, тюрмах на території України і прошу взяти їх під особливий контроль", - зазначила російський омбудсмен.

Денісова і Москалькова також обговорили питання звернення до Президента України Володимира Зеленського та Президента Росії Володимира Путіна про помилування низки громадян.

"Ми обговорили питання про підтримку у вигляді звернення про помилування. Я не буду поки називати їх прізвища з тим, щоб не зародити їх надію завчасно, і це питання вимагає дуже серйозного опрацювання, оскільки наші мандати не збігаються в плані надання допомоги для повернення громадян через інститут помилування", - зазначила Москалькова.

Як повідомляли Українські Новини, 28 червня в Мінську (Білорусія) бойовики "ЛДНР" передали Україні чотирьох полонених.

Раніше Зеленський заявив, що для початку процесу деескалації ситуації на Донбасі варто було б провести обмін у форматі "10 на 10" або "15 на 15".