Экс-беркутовца, обвиняемого в расстреле Евромайдана, отпустили из-под стражи

Святошинский районный суд отпустил из-под стражи бывшего бойца спецподразделения "Беркут" Сергея Тамтуру, обвиняемого в причастности к расстрелу 48 активистов Евромайдана на ул. Институтской в Киеве.\r\nОб этом сказал председательствующий судья Сергей Дячук, передают Українськi Новини.\r\nОн частично удовлетворил ходатайство генеральной прокуратуры о продлении арест экс-беркутовцам, обвиняемым в расстреле евромайдановцам.\r\nСуд решил продлить арест на 60 суток (до 14 сентября включительно) только 4 из 5 подсудимых.\r\nПодсудимого Тамтуру суд решил отпустить из-под стражи после 5 лет заключения.\r\nОснованием для этого стало то, что за время рассмотрения дела суд не нашел убедительных доказательств причастности данного экс-беркутовца к убийствам.\r\nСуд отметил, что не получено никаких доказательств, которые бы свидетельствовали о причастности Тамтуры к убийством.\r\nВ частности судья отметил, что экспертиза не доказала применения против активистов Евромайдана штатного оружия беркутовца.\r\nТамтура освобожден из-под стражи в зале суда.\r\nСуд постановил перевести его под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета контроля.\r\nТаким образом, под арестом остаются экс-беркутовцы Олег Янишевский, Павел Аброськин, Сергей Зинченко и Александр Маринченко.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 31 мая 2016 года суд начал рассматривать дело против 5 экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 активистов Евромайдана.\r\nТем временем, ддвокаты "Беркута" и Януковича обвинили Луценко в покрывательстве убийств на Майдане.\r\nТакже снайпера Хмеля, подозреваемого в убийстве активиста Евромайдана, отпустили из-под стражи.