Экс-беркутовца, обвиняемого в расстреле Евромайдана, отпустили из-под стражи

Святошинский районный суд отпустил из-под стражи бывшего бойца спецподразделения "Беркут" Сергея Тамтуру, обвиняемого в причастности к расстрелу 48 активистов Евромайдана на ул. Институтской в Киеве.

Об этом сказал председательствующий судья Сергей Дячук, передают Українськi Новини.

Он частично удовлетворил ходатайство генеральной прокуратуры о продлении арест экс-беркутовцам, обвиняемым в расстреле евромайдановцам.

Суд решил продлить арест на 60 суток (до 14 сентября включительно) только 4 из 5 подсудимых.

Подсудимого Тамтуру суд решил отпустить из-под стражи после 5 лет заключения.

Основанием для этого стало то, что за время рассмотрения дела суд не нашел убедительных доказательств причастности данного экс-беркутовца к убийствам.

Суд отметил, что не получено никаких доказательств, которые бы свидетельствовали о причастности Тамтуры к убийством.

В частности судья отметил, что экспертиза не доказала применения против активистов Евромайдана штатного оружия беркутовца.

Тамтура освобожден из-под стражи в зале суда.

Суд постановил перевести его под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета контроля.

Таким образом, под арестом остаются экс-беркутовцы Олег Янишевский, Павел Аброськин, Сергей Зинченко и Александр Маринченко.

Как сообщали Українськi Новини, 31 мая 2016 года суд начал рассматривать дело против 5 экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 активистов Евромайдана.

Тем временем, ддвокаты "Беркута" и Януковича обвинили Луценко в покрывательстве убийств на Майдане.

Также снайпера Хмеля, подозреваемого в убийстве активиста Евромайдана, отпустили из-под стражи.