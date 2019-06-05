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05 июня 2019, среда, 17:20 45
Судебная власть 2019-06-05T17:20:30+03:00
Українські Новини
Снайпера Хмеля, подозреваемого в убийстве активиста Евромайдана, отпустили из-под стражи

Снайпера Хмеля, подозреваемого в убийстве активиста Евромайдана, отпустили из-под стражи

Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи снайпера Дмитрия Хмеля, экс-бойца спецназа "Омега" Национальной гвардии (Внутренних войск), подозреваемого в убийстве активиста Евромайдана на ул. Институтской в Киеве.

Об этом говорится в сообщении "Адвокатской совещательной группы", передают Українськi Новини.

"Сегодня в Апелляционном суде Киева судья Денис Масенко принял решение изменить меру пресечения Дмитрию Хмелю, снайперу спецподразделения "Омега", обвиняемому в убийстве героя Небесной сотни Александра Храпаченка, на домашний арест с ношением электронного браслета", - сказано в нем.

Апелляционную жалобу подали адвокаты защиты.

Как сообщали Українськi Новини, подозреваемому в расстрелах на Майдане снайперу Хмелю продлили арест.

Тем временем прокурор считает, что снайпер Нацгвардии Хмель спрятал гильзу после выстрела в активиста Евромайдана.

Больше новостей о: Евромайдан Расстрелы на Майдане Снайпер Дмитрий Хмель

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