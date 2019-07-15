Адвокаты "Беркута" и Януковича обвинили Луценко в покрывательстве убийств на Майдане

Не допуская адвокатов родственников погибших беркутовцев на допрос генпрокурора Юрия Луценко, детективы Национального антикоррупционного бюро совершают нарушение процессуального законодательства и тем самым покрывают его преступные действия по сокрытию правды о событиях на Майдане в феврале 2014 г. Об этом сегодня заявил адвокат Марины Семесюк, матери погибшего беркутовца Николая Семесюка, Александр Горошинский на совместной пресс-конференции с Виталием Сердюком, который также является адвокатом экс-президента Виктора Януковича.

Между адвокатами, которые пытались получить сегодня доступ в помещение, где проводился допрос Луценко и его пресс-секретаря Ларисы Сарган случилась словесная перепалка. Полную видео-версию заявлений адвокатов, а также событий, которые происходили в коридорах здания НАБУ во время допроса главы ГПУ Сердюк опубликовал на своей странице в Фейсбуке.

"Есть нормы, которые обязывают следственного детектива допускать на допрос лиц, которые инициировали допрос. Это их обязанность. Я был инициатором этого следственного действия, но меня не допускают, - пояснил адвокат Горошинский в ходе беседы с пресс-секретарем Юрия Луценко Ларисой Сарган. – Детективы НАБУ на сегодняшний день работают совместно с Луценко. Луценко был вызван только потому, что следственный судья обязал детектива Жукову вызвать его на допрос. До этого она ничего не делала. У нее год находилось в производстве дело, и она ничего не сделала, чтобы установить факты. Только после того, как следственный судья обязал ее это сделать, мы здесь и собрались".

Напомним, что НАБУ сегодня вызвало Луценко на допрос из-за его решения о передаче уголовного производства в отношении участника Евромайдана Ивана Бубенчика прокурорам во главе с замгенпрокурора Анжелой Стрижевской, которые, по мнению адвокатов, фактически остановили следствие в отношении лиц, которые подозреваются в убийстве беркутовцев 20 февраля 2014 г., а также могут быть причастны к гибели ряда протестующих майдановцев.

"Когда Бубенчику сообщили о подозрении, когда нардеп Парасюк обвинил Луценко в том, что тот непосредственно призывал людей приходить с оружием на Майдан, в тот же день Юрий Луценко отозвал подозрение относительно Бубенчика. Я хочу задать вопрос: какие правовые основания у него были, как у прокурора, который не имеет образования. – пояснил свою позицию Горошинский. - Изначально, когда я обратился с заявлением о преступлении, фактически было постановление о закрытии дел. И лишь спустя год после того, как было обжаловано постановление о закрытии уголовного производства, сейчас это уголовное производство вновь расследуется. Но несмотря на это, детектив Жукова меня не допускает в процесс и на допрос".

Как пояснили адвокаты, Мария Самесюк, чьи интересы представляет в данном процессе Горошинский, является матерью сотрудника спецподразделения "Беркут", которого убили в районе 9 часов утра 20 февраля 2014 г. возле Октябрьского дворца пулей 12-го калибра, выпущенной из охотничьего ружья. В тот же день, когда погиб Самесюк, в период между 5:30 утра и до 17:00 огнестрельные ранения получили 63 сотрудника милиции. В целом в период с 18 по 20 февраля среди сотрудников милиции получили огнестрельные ранения не менее 210 человек, а в целом количество погибших от огнестрельных ранений сотрудников милиции составило 21 человек.

По словам адвокатов, они, как и следователи ГПУ и НАБУ, на сегодняшний день располагают исчерпывающими фото- и видео-доказательствами в отношении лиц, которые могли совершить серию этих преступлений. Однако правоохранители под давлением генпрокурора до сих пор не предпринимают никаких действий для продвижения следствия. Не принимается во внимание и ряд фактов, а также фото- и видео-свидетельств в отношении лиц, которые могли совершить убийства в том числе и протестующих, поскольку это могло опровергнуть основную версию, которую продвигает в судах ГПУ, начиная с 2014 г.

По мнению адвокатов, их недопуск к допросу может быть связан с тем, что либо сам допрос не проводился, либо детективы НАБУ подходят к этому формально и фактически не совершали в ходе общения с генпрокурором полноценно все необходимые следственные действия.

"Сегодня мы в ходе допроса мы хотели задать вопросы генпрокурору: почему он покрывает убийц Майдана, почему он отпустил Бубенчика, почему не может сказать правду в глаза матерям убитых работников правоохранительной системы? Почему детективы засекретили дело и почему Луценко не получал пропуск в НАБУ, а приходит на допрос через черный ход, прячась от людей? – заявил адвокат Виталий Сердюк. - Делается все, чтобы похоронить расследование дел об убийствах на Майдане. Всем известно, что тогда пострадали как митингующие, так и сотрудники правоохранительных органов. Есть дело об их убийствах. Есть человек, который прямо и открыто в СМИ признался, что он расстреливал 20 февраля 2014 г. сотрудников правоохранительных органов. Это дело попало в руки Луценко, и он сделал все, чтобы это дело похоронить. На сегодняшний день по инициативе защиты, НАБУ взяло в свои руки расследование дела против Луценко о покровительстве убийц Майдана. Мы очень просим СМИ внимательно следить за деятельностью НАБУ, потому что уже первые их шаги – попытка засекретить расследование убийств на Майдане, выгородить основных организаторов и покровителей данных убийств, – вызывает очень большую настороженность. В чьих интересах все-таки действует НАБУ – в интересах закона, в интересах присяги, в интересах матерей убитых правоохранителей и протестующих или в интересах Юрия Луценко, который является генпрокурором? На сегодняшний день мы демонстрируем и предоставляем НАБУ все материалы, подтверждающие прямую причастность к покрывательству дела убийц Майдана и требуем наконец снять с него гриф секретности, предоставить обществу всю информацию".