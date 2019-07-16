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16 липня 2019, вівторок, 16:43 24
Судова влада 2019-07-16T19:00:03+03:00
Українські Новини
Екс-беркутівця, обвинуваченого в розстрілі Євромайдану, відпустили з-під варти

Екс-беркутівця, обвинуваченого в розстрілі Євромайдану, відпустили з-під варти

Євромайдан.
Євромайдан.

Святошинський районний суд відпустив з-під варти колишнього бійця спецпідрозділу "Беркут" Сергія Тамтуру, обвинуваченого в причетності до розстрілу 48 активістів Євромайдану на вул. Інститутській у Києві.

Про це сказав головуючий суддя Сергій Дячук, передають Українські Новини.

Він частково задовольнив клопотання Генеральної прокуратури про продовження арешт екс-беркутівців, обвинувачених у розстрілі євромайданівців.

Суд вирішив продовжити арешт на 60 діб (до 14 вересня включно) тільки 4 з 5 підсудних.

Підсудного Тамтуру суд вирішив відпустити з-під варти після 5 років ув'язнення.

Підставою для цього стало те, що за час розгляду справи суд не знайшов переконливих доказів причетності цього екс-беркутівця до вбивств.

Суд зазначив, що ніхто не почув жодних доказів, які б свідчили про причетність Тамтури до вбивств.

Зокрема суддя зазначив, що експертиза не довела застосування проти активістів Євромайдану штатної зброї беркутівця.

Тамтуру звільнено з-під варти в залі суду.

Суд постановив перевести його під цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета контролю.

Таким чином, під арештом залишаються екс-беркутівці Олег Янішевський, Павло Аброськін, Сергій Зінченко та Олександр Маринченко.

Як повідомляли Українські Новини, 31 травня 2016 року суд почав розглядати справу проти 5 екс-беркутівців, обвинувачених у вбивстві 48 активістів Евромайдана.

Тим часом, ддвокаты "Беркута" і Януковича звинуватили Луценка в покриванні вбивств на Майдані.

Також снайпера Хмеля, підозрюваного у вбивстві активіста Євромайдану, відпустили з-під варти.

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