Екс-беркутівця, обвинуваченого в розстрілі Євромайдану, відпустили з-під варти

Святошинський районний суд відпустив з-під варти колишнього бійця спецпідрозділу "Беркут" Сергія Тамтуру, обвинуваченого в причетності до розстрілу 48 активістів Євромайдану на вул. Інститутській у Києві.\r\nПро це сказав головуючий суддя Сергій Дячук, передають Українські Новини.\r\nВін частково задовольнив клопотання Генеральної прокуратури про продовження арешт екс-беркутівців, обвинувачених у розстрілі євромайданівців.\r\nСуд вирішив продовжити арешт на 60 діб (до 14 вересня включно) тільки 4 з 5 підсудних.\r\nПідсудного Тамтуру суд вирішив відпустити з-під варти після 5 років ув'язнення.Підставою для цього стало те, що за час розгляду справи суд не знайшов переконливих доказів причетності цього екс-беркутівця до вбивств.\r\nСуд зазначив, що ніхто не почув жодних доказів, які б свідчили про причетність Тамтури до вбивств.\r\nЗокрема суддя зазначив, що експертиза не довела застосування проти активістів Євромайдану штатної зброї беркутівця.\r\nТамтуру звільнено з-під варти в залі суду.\r\nСуд постановив перевести його під цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета контролю.\r\nТаким чином, під арештом залишаються екс-беркутівці Олег Янішевський, Павло Аброськін, Сергій Зінченко та Олександр Маринченко.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 31 травня 2016 року суд почав розглядати справу проти 5 екс-беркутівців, обвинувачених у вбивстві 48 активістів Евромайдана.\r\nТим часом, ддвокаты "Беркута" і Януковича звинуватили Луценка в покриванні вбивств на Майдані.\r\nТакож снайпера Хмеля, підозрюваного у вбивстві активіста Євромайдану, відпустили з-під варти.