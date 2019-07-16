Гривня на міжбанку обвалилися після тривалого зміцнення

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в понеділок на 3 коп. у вівторок знизився на 13 коп. до 25,93 UAH\/USD.\r\nПро це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.\r\nЗа їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,73-25,76 UAH\/USD, потім котирування почали рости і досягли рівня 25,87-25,90 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 25,93-25,96 UAH\/USD.\r\nЗ початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 6,45% з 27,72 UAH\/USD до 25,93 AH\/USD.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, долар і євро почали дорожчати після падіння: курс валют на 16 липня.\r\nГривня може побити нові рекорди: чого очікувати українцям.\r\nТим часом річна інфляція за підсумками червня перевищила прогноз НБУ.