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16 липня 2019, вівторок, 16:15 11
Економіка 2019-07-16T16:17:59+03:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку обвалилися після тривалого зміцнення

Гривня на міжбанку обвалилися після тривалого зміцнення

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в понеділок на 3 коп. у вівторок знизився на 13 коп. до 25,93 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,73-25,76 UAH/USD, потім котирування почали рости і досягли рівня 25,87-25,90 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 25,93-25,96 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 6,45% з 27,72 UAH/USD до 25,93 AH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, долар і євро почали дорожчати після падіння: курс валют на 16 липня.

Гривня може побити нові рекорди: чого очікувати українцям.

Тим часом річна інфляція за підсумками червня перевищила прогноз НБУ.

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