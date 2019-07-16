В Одессе из 10 гостиниц эвакуировали 800 человек

Полиция эвакуировала 800 человек из-за сообщения о минировании 10 гостиниц в Одессе\r\nСотрудники Национальной полиции во вторник эвакуировали около 800 человек из-за сообщения о минировании 10 гостиниц в Одессе.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Управления Нацполиции в Одесской области.\r\nНеизвестный анонимно сообщил о минировании объектов через электронную почту.\r\nНа места выехали сотрудники следственно-оперативной группы, взрывотехники, кинологи и спасатели.\r\nОни обследуют помещения и близлежащие территории.\r\nКак сообщали Українські Новини, 5 июля в Одессе "минер" морвокзала требовал восстановить регистрацию Клюева и Шария.\r\n7 июня сотрудники Национальной полиции эвакуировали около 3 тыс. человек из-за сообщения о минировании 15 объектов в Одессе.\r\nРанее неизвестный в четверг сообщил о минировании международного аэропорта "Одесса", трех торгово-развлекательных центров, 3 больниц и родильного дома в Одессе.\r\n