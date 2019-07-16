В Одессе из 10 гостиниц эвакуировали 800 человек

Полиция эвакуировала 800 человек из-за сообщения о минировании 10 гостиниц в Одессе

Сотрудники Национальной полиции во вторник эвакуировали около 800 человек из-за сообщения о минировании 10 гостиниц в Одессе.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Управления Нацполиции в Одесской области.

Неизвестный анонимно сообщил о минировании объектов через электронную почту.

На места выехали сотрудники следственно-оперативной группы, взрывотехники, кинологи и спасатели.

Они обследуют помещения и близлежащие территории.

Как сообщали Українські Новини, 5 июля в Одессе "минер" морвокзала требовал восстановить регистрацию Клюева и Шария.

7 июня сотрудники Национальной полиции эвакуировали около 3 тыс. человек из-за сообщения о минировании 15 объектов в Одессе.

Ранее неизвестный в четверг сообщил о минировании международного аэропорта "Одесса", трех торгово-развлекательных центров, 3 больниц и родильного дома в Одессе.