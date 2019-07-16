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16 липня 2019, вівторок, 13:41 12
Зовнішня політика 2019-07-16T13:55:40+03:00
Українські Новини
Радники "нормандської четвірки" домовилися про обмін полоненими протягом місяця

Радники "нормандської четвірки" домовилися про обмін полоненими протягом місяця

"Нормандська четвірка" . Фото:facebook.com/UkraineMFA

Зовнішньополітичні радники голів держав країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) домовилися про обмін утримуваними особами протягом місяця.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Вадим Пристайко на брифінгу, передають Українські Новини.

"Незважаючи на абсолютно фундаментальні розбіжності, наприклад, з приводу причин того, що відбувається між українською і російською делегаціями, за великим рахунком була продуктивна і прагматична розмова, і вдалося досягти якихось домовленостей", - сказав він.

Зокрема, сторони домовилися про "хлібне перемир'я", розведення і розмінування не тільки Станиці Луганської, але і двох додаткових ділянок та визначенні наступних для цього ділянок.

"Протягом місяця домовилися провести обмін певної кількості наших заручників. Президент Зеленський говорив "10 на 10 або 15 на 15". В принципі ми не замикаємося навколо кількості людей, адже наше завдання - зараз обміняти, отримати своїх людей назад і розблокувати процес "всіх на всіх", про який ми довго говоримо", - повідомив він.

Конкретними прізвищами, за його словами, займається гуманітарна підгрупа Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі.

Як повідомляли Українські Новини, 28 червня в Мінську (Білорусія) бойовики "ЛДНР" передали Україні чотирьох полонених.

Раніше Зеленський заявив,що для початку процесу деескалації ситуації на Донбасі варто було б провести обмін у форматі "10 на 10" або "15 на 15".

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