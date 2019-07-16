Правозахисники просять Зеленського ветувати закон про хімічну кастрацію за наругу над здоровим глуздом

Правозахисники просять Президента Володимира Зеленського ветувати закон про примусову хімічну кастрацію педофілів і про створення відкритого реєстру педофілів.

Про це йдеться у відкритому зверненні правозахисних організацій, розміщеному на сайті Харківської правозахисної групи, передають Українські Новини.

"Шановний пане Президенте! Звертаємося до Вас з проханням скористатися правом вето щодо законопроекту № 6449 про посилення відповідальності за статеві злочини, вчинені щодо неповнолітніх, прийнятий в останній день роботи Верховної Ради України із суто популістською, на наш погляд, метою - зібрати голоси перед парламентськими виборами. Прийнятий закон - наруга над принципами права і просто над здоровим глуздом", - сказано в ньому.

Правозахисники вказують, що кількість злочинів, про які йдеться, не збільшується, як стверджують правники, які проголосували за цей закон, а зменшується, про що свідчать статистичні дані Генеральної прокуратури.

Також підкреслюється, що примусова хімічна кастрація не захищає від вчинення злочинів.

"Абсолютно незрозуміло, як можна застосувати це покарання до всіх злочинців, які вчинили статеві злочини проти неповнолітніх, якщо тільки частина з них має психічний розлад "педофілія"... тоді як інші злочинці не мають цього психічного розладу?!", - йдеться у зверненні.

Наявність цього захворювання і можливість застосування такого засобу лікування має, на думку правозахисників, встановлюватися за результатами комплексної судово-психіатричної експертизи.

Водночас судових експертів, які мають відповідну кваліфікацію, в Україні майже немає.

Крім цього, як зазначають правозахисники, в законі фактично не прописані організаційні та процедурні аспекти хімічної кастрації - коли, ким, де, як і за рахунок бюджету якого відомства буде виконуватися ця процедура.

Правозахисники вважають, що це покарання прямо суперечить усім принципам кримінального права, проголошених у загальній частині Кримінального кодексу, а саме, індивідуалізації покарання, його альтернативності та іншим.

На їхню думку, прийнятий закон порушує низку міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема, Конвенцію про захист прав людини і основних свобод 1950 року.

Також вони вважають, що прийнята пропозиція про створення публічного реєстру педофілів несе загрозу в українських реаліях, у зв'язку з фактами використання правоохоронних органів для фабрикації кримінальних справ.

Як повідомляли Українські Новини, педофілія входить у класифікацію психічних розладів, але при проведенні судових-психіатричних експертиз у людей, які вчинили статеві злочини проти дітей, такий діагноз ставлять далеко не всім.

Також Українські Новини писали про те, що таке хімічна кастрація і для кого вона застосовується.