Кастрат перестанет насиловать, но продолжит убивать, - психиатр о наказании педофилов

Педофилия входит в классификацию психических расстройств, но при проведении судебных-психиатрических экспертиз у людей, которые совершили половые преступления против детей, такой диагноз ставят далеко не всем. При этом, если человек склонен к насилию, при химической кастрации, за которую проголосовала Рада, он перестанет насиловать, но продолжит убивать.

Об этом сообщил заместитель главного врача психиатрической больницы имени Павлова Михаил Игнатов в комментарии "КП в Украине".

"Только у 2-3 из всех арестованных диагностируется педофилия. Остальные либо алкоголики, либо наркоманы, либо просто подлецы. У них искривленное сознание, но психическое здоровье в норме", - объяснил психиатр.

По его словам, чтобы добиться эффекта, с такими людьми надо работать и лечить их психику.

"Вопрос не к медицине, а к пенитенциарной службе. Кастрируйте – он будет не насиловать, но будет просто убивать. Психология останется прежней, если над ней не работали. Кастрация, лоботомия все эти силовые методы будут осуждены через какое-то время", - заявил Игнатов.

По словам психиатра, люди с психическим расстройством совершают правонарушения реже, чем люди со здоровой психикой. При этом сексуальные расстройства не бывают отдельными, они всегда идут в комплексе с психологическими и социальной средой.

Раньше Українські Новини писали, что такое химическая кастрация и для кого она применяется.

Также петиция о реестре педофилов набрала необходимое количество голосов.