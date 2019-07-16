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16 июля 2019, вторник, 10:30 695
Экономика 2019-07-16T10:37:14+03:00
Українські Новини
Украинцы почти половину доходов тратят на еду, европейцы - 12%

Украинцы почти половину доходов тратят на еду, европейцы - 12%

Сегодня украинцы при средней зарплате в 10 239 гривен в месяц 48% доходов тратят на еду. Хотя до 2016 года этот показатель доходил до 53%, говорится в отчетах Госстата.

Обе цифры очень большие. Средние расходы европейцев на еду составляют 12% от доходов. Например, британцы тратят на еду 10%, нидерландцы – 10,6%, поляки – 17%, литовцы – 27%, пишет "Сегодня".

Но если сравнивать с другими странами, то этот критерий для Украины не показательный, считает руководительница качества жизни населения Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи НАН Украины Людмила Черенько.

"У нас много расходов идет даже у обеспеченных слоев населения, также высокая калорийность суточного питания. Возможно, это ментальная особенность украинцев. По этому критерию нашу страну сравнивать не стоит", – говорит Черенько.

В подтверждение своих слов она подсчитала, что доля домохозяйств в Украине, которые тратят на еду более 60% доходов, составляет 26,7%. При этом доля домохозяйств, у которых остается меньше 10% после расходов на питание и жилье, – 7,6%.

Как сообщали Уераїнські Новини, украинцы стали более зажиточными, гласят данные Госслужбы статистики. Если сравнивать первые кварталы 2019 и 2018 годов, средние доходы граждан выросли на 15,5% при инфляции за этот период 8,9%. Кроме того, я 1 июля повысили прожиточный минимум

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