Грозы, град и шквалы охватят почти всю Украину: спасатели предупредили о резком ухудшении погоды

Сегодня, 16 июля, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, сообщается, что непогода охватит почти всю Украину.

"По данным Укргидрометцентра, 16 июля в большинстве областей грозы, в Приазовье и восточных областях местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/ с (І уровень опасности)", - говорится в сообщении.

Также спасатели предупредили о пожароопасности на территории страны.

"По данным Укргидрометцентра, 16-18 июля в большинстве районов Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Тернопольской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Харьковской областей чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - отметили в ГосЧС.

Как сообщали Українські Новини, синоптик рассказала, когда резко изменится погода.

Тем временем синоптики спрогнозировали погоду на три месяца.