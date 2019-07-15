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15 июля 2019, понедельник, 20:18 19
Силовые структуры 2019-07-15T20:18:46+03:00
Українські Новини
Боевики ранили двух воинов ВСУ при минометных и гранатометных обстрелах

Боевики ранили двух воинов ВСУ при минометных и гранатометных обстрелах

Боевики 7 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, 15 июля, 2 украинских военных ранены.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенной "минскими соглашениями" оружия - минометов калибра 120- и 82-мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции Объединенных сил два раза.

Вследствие вражеских обстрелов 2 военнослужащих получили ранения.

Потери противника уточняются.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 19 раз обстреляли позиции подразделений ООС 14 июля, потерь среди украинских военнослужащих не было.

Российские военные заставили 70-летнего жителя Донецка идти по заминированному полю.

11 июля пророссийские войска из БМП-2 обстреляли Марьинку, в результате чего повреждены несколько домов. 

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