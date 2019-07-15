СБУ допросила генпродюсера NewsОne Голованова

Служба безопасности Украины допросила генерального продюсера телеканала NewsОne Василия Голованова.\r\nОб этом он сказал в эфире телеканала NewsОne, передают Українськi Новини.\r\n"Сегодня на допросе я был в СБУ", - сказал он.\r\nДеталей допроса он не сообщил.\r\nОн отметил, что, скорее всего, его продолжат вызывать на допросы.\r\n"Все-таки я считаю это давлением на свободу слова... ситуация максимально используется политическими силами и партиями", - отметил Голованов.\r\nТакже он считает давлением на свободу слова вызовы на допрос журналистов телеканала.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ГПУ подозревает бенефициарных владельцев NewsOne в финансировании терроризма.\r\nРанее Нацсовет по телевидению назначил внеплановую проверку NewsOne.\r\nТем временем НСЖУ считает запугиванием вызов на допрос в ГПУ журналиста NewsOne за намерение провести телемост с РФ.