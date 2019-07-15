подписаться на рассылку
25.7 26.1
28.75 29.4
˟
15 июля 2019, понедельник, 16:30 17
Силовые структуры 2019-07-15T16:30:23+03:00
Українські Новини
СБУ допросила генпродюсера NewsОne Голованова

СБУ допросила генпродюсера NewsОne Голованова

Служба безопасности Украины допросила генерального продюсера телеканала NewsОne Василия Голованова.

Об этом он сказал в эфире телеканала NewsОne, передают Українськi Новини.

"Сегодня на допросе я был в СБУ", - сказал он.

Деталей допроса он не сообщил.

Он отметил, что, скорее всего, его продолжат вызывать на допросы.

"Все-таки я считаю это давлением на свободу слова... ситуация максимально используется политическими силами и партиями", - отметил Голованов.

Также он считает давлением на свободу слова вызовы на допрос журналистов телеканала.

Как сообщали Українськi Новини, ГПУ подозревает бенефициарных владельцев NewsOne в финансировании терроризма.

Ранее Нацсовет по телевидению назначил внеплановую проверку NewsOne.

Тем временем НСЖУ считает запугиванием вызов на допрос в ГПУ журналиста NewsOne за намерение провести телемост с РФ.

Больше новостей о: СБУ Допрос NewsOne Василий Голованов

Архив
Новости
ГБР считает политическим давлением пикет сторонников Порошенко под своим офисом 16:43
Суд по Вышинскому
Суд перенес заседание по освобождению Вышинского 16:41
Позеленевший фонтан в центре Киева. Фото: СВКП
Фото дня: Центральные фонтаны Киева позеленели и забили мыльными пузырями 16:33
СБУ допросила генпродюсера NewsОne Голованова 16:30
В Лондоне звезды с размахом отметили премьеру "Короля Льва" 16:17
больше новостей
Авто из кортежа Зеленского.
Авто из кортежа Зеленского устроили ДТП с колонной автобусов с детьми под Запорожьем 23:15 Дополнено
Сошедший оползень на пляже в Одессе, поисковые работы. Фото:
Грунт сошел со склона на пляже в Одессе, людей ищут под завалами 20:53
Старый грузовик в Чернобыле. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник/Facebook
В Чернобыльской зоне обнаружили опасный предмет с мощной радиацией 10:44
Место смертельной аварии.
Глава полтавского отделения "Слуги народа" Сердюков выехал на встречку, погибла девушка 22:38
Два грузовика из-за отказанных тормозов столкнулись и создали огромную пробку в центре Киева 20:19
больше новостей
Авто из кортежа Зеленского.
Авто из кортежа Зеленского устроили ДТП с колонной автобусов с детьми под Запорожьем 23:15 Дополнено
Сошедший оползень на пляже в Одессе, поисковые работы. Фото:
Грунт сошел со склона на пляже в Одессе, людей ищут под завалами 20:53
Место смертельной аварии.
Глава полтавского отделения "Слуги народа" Сердюков выехал на встречку, погибла девушка 22:38
Борис Колесников. Скриншот видео УП
Ты на себя посмотри, тунеядец, рожа в фотографию не влазит: Борис Колесников нахамил избирателям во время встречи 16:49
У Зеленского готовы люстрировать Данилюка и Абромавичуса 14:58
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok