СБУ допросила генпродюсера NewsОne Голованова

Служба безопасности Украины допросила генерального продюсера телеканала NewsОne Василия Голованова.

Об этом он сказал в эфире телеканала NewsОne, передают Українськi Новини.

"Сегодня на допросе я был в СБУ", - сказал он.

Деталей допроса он не сообщил.

Он отметил, что, скорее всего, его продолжат вызывать на допросы.

"Все-таки я считаю это давлением на свободу слова... ситуация максимально используется политическими силами и партиями", - отметил Голованов.

Также он считает давлением на свободу слова вызовы на допрос журналистов телеканала.

Как сообщали Українськi Новини, ГПУ подозревает бенефициарных владельцев NewsOne в финансировании терроризма.

Ранее Нацсовет по телевидению назначил внеплановую проверку NewsOne.

Тем временем НСЖУ считает запугиванием вызов на допрос в ГПУ журналиста NewsOne за намерение провести телемост с РФ.