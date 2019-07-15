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15 липня 2019, понеділок, 15:27 10
Вибори 2019-07-15T16:45:02+03:00
Українські Новини
ЦВК зареєструвала 1,7 тис. спостерігачів на виборах в Раду

ЦВК зареєструвала 1,7 тис. спостерігачів на виборах в Раду

ЦВК
ЦВК

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала 1 719 міжнародних спостерігачів на позачергових виборах депутатів Верховної Ради, які відбудуться 21 липня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК, передають Українські Новини.

"15 липня 2019 комісія завершила процес реєстрації офіційних спостерігачів на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019. Всього зареєстровано 1 719 офіційних спостерігачів", - сказано в ньому.

117 спостерігачів зареєстровані від 12 іноземних держав, а 1 602 - від 22 міжнародних організацій.

Як повідомляли Українські Новини, ЦВК зареєструвала майже 3 тис. міжнародних спостерігачів на виборах Президента.

Тим часом Україна не буде запрошувати місію ПАРЄ для довгострокового спостереження за виборами, чим була засмучена Президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Ліліан Марі Паск'є.

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