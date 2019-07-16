В 2014 году Вакарчук предлагал отдать регионам право решать вопросы "языков, истории, героев"

Юрист, бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш напомнила, что в 2014 году певец, а в данный момент кандидат в народные депутаты и председатель политической партии "Голос" Святослав Вакарчук предлагал предоставить регионам Украины право самостоятельно решать вопросы "языков, истории, героев".

Соответствующую видеозапись выступления Вакарчука она опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook.

"Я, наверное, за Вакарчука голосовать буду. Мало кто так искренне отстаивал права русскоязычных украинцев и регионов. Он же не изменил свою позицию с марта 2014?" - написала Лукаш.

"Что сейчас я предлагаю сделать - вернуться в мирное время, прекратить друг на друга натравливать людей политиками и политтехнологами по надуманным предлогам. Забыть, вынести за скобки понятия "языки", "герои", "история". Да у нас разные мнения на востоке или на западе. Но это не те вещи, с которыми мы вместе должны идти дальше. Пускай где-нибудь в Донецке люди сами принимают решения по поводу культурных памятников, названий улиц, чествования героев как они считают нужным. И никто ни в Киеве, ни во Львове не имеет им права сказать, что это неправильно. Взаимно, пускай во Львове ставят те памятники, которые хотят, называют улицы. В Донецке люди-избиратели этого региона должны иметь, я бы сказал толерантность, должны иметь чувства (они могут не принимать этого), они должны с уважением относиться к этому. И таким образом мы можем двигаться дальше. Очень простой и ясный лозунг - "Мы разные, но мы вместе!" - говорит Вакарчук на видеозаписи.

"И я считаю, что регионы должны иметь больше полномочий. Но тут самое главное - в рамках Конституции Украины и действующего законодательства. ... Я понимаю, что было сделано много ошибок, в том числе центральной властью. Например, я считаю, что было абсолютно не нужным, контрпродуктивным, раздражающим во второй день сессии отменить закон о языках. Не нужно было этого делать. Могут быть разные мнения - был он правильным или нет, но что тогда его не надо было трогать. ... Давайте не превращать все в анархию, давайте успокоимся. И я только за, чтобы каждый регион имел какие-то дополнительные полномочия", - пояснял в своем выступлении певец.

Вакарчук подчеркивал: "Русскоязычный украинец - это такая же гордость, как и украиноязычный украинец. Это два равноценных гражданина своей стрнаны, каждый из которых должен работать на благо своей страны, защищать ее, гордиться ею и защищать интересы своей страны".

Кроме того, ранее кандидат в нардепы заявлял, что "не важно откуда человек, кто он, какой его родной язык, он должен уважать оба (русский и украинский) языка и все другие языки. Тогда он будет уважать культуру, обычаи, не будет силой рушить памятники. Он будет работать на то, чтобы страна объединялась".

Отметим, в данный момент Вакарчук считает, что выносить вопрос национальной безопасности на референдум во время войны - опасно и безответственно, хотя в 2014 году он считал референдумы отличным решением вопросов о языке и федерализации.

"Выносить вопрос национальной безопасности на референдум во времена, когда противник ведет против нас не только горячую войну, но и информационную - опасно и безответственно. Мы знаем как заканчивались "референдумы" на Донбассе и в Крыму. Жаль, что новый глава Администрации Президента этого не понимает", - писал он на своей странице в соцсети Facebook.

При этом в 2014 году Вакарчук в эфире телеканала ICTV, говоря на русском языке, выступал за проведение референдумов, на которых бы народ решал самостоятельно вопросы языка и федерализации.

"Кто-то говорит о федерализации, кто-то за унитарный строй. Давайте поставим такой вопрос, давайте не бояться! Политики его не решат никогда, им не выгодно его решать. Поставьте вопрос: вы хотите жить в унитарной стране с широкими полномочиями - первое; второе - вы хотите жить в федерации. Пусть отвечают люди, они рассудят", - заявлял Вакарчук.

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Тогда же певец возмутился спекуляциями относительно языка, потому что "все, даже в этой студии, говорят на разных языках". Этот вопрос Вакарчук также предложил вынести на референдум, раз эта проблема "общегосударственная". "Если окажется, что большинство страны решило по одному - значит будет так, если большинство страны решило по-другому - значит будет так", - говорил Вакарчук.

Как сообщали Українські Новини, во время эфира политического ток-шоу на телеканале "1+1" Вакарчук заявил, что никогда не был причастен к работе в органах государственной власти.

Вакарчук исключает возможность попадания действующих депутатов Рады в избирательный список его партии "Голос".