Вакарчук забыл, что был депутатом: "Я не ходил во власть, а ждал 28 лет"

Во время эфира политического ток-шоу на телеканале "1+1", кандидат в народные депутаты и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук во время острой дискуссии заявил, что никогда не был причастен к работе во властных органах.

"Я ждал 28 лет. Меня там не было. Люди это знают хорошо. Я не ходил во власть. Она мне была не интересна", - подчеркнул Святослав Вакарчук.

На эти слова певца и экс-нардепа отреагировал лидер избирательного списка партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

"Вы там (во власти, - ред) были! Это Зеленский (Владимир Зеленский, - ред) мог говорить, что нас там не было. А вы - там были!", - резюмировал Разумков.

Как констатирует портал wikipedia.org, музыкант, поэт и лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Иванович Вакарчук, 30 сентября 2007 года принял участие во внеочередных выборах в Верховную раду 15-м номером в списке пропрезидентского блока "Наша Украина - Народная самооборона". Был избран народным депутатом по многомандатному общегосударственному округу. 23 ноября 2007 получил депутатские полномочия.

Был членом Комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информации, а также членом групп по межпарламентским связям с Российской Федерацией и другими странами.

Во время выполнения полномочий народного депутата Украины не подал ни одного законопроекта. За время своего депутатства подал две поправки к законопроектам, одна из которых была принята. Вакарчук дважды выступал с парламентской трибуны и пропустил 56 из 127 пленарных заседаний.

16 декабря 2008 года Верховная рада постановлением № 664-VI досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины Святослава Вакарчука в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий.

Как сообщали Українські Новини, известный блогер Михаил Чаплыга прокомментировал объявленный 8 июня на съезде партии "Голос" перечень лиц, которые будут баллотироваться на внеочередных выборах в Раду по спискам партии Вакарчука. В частности, по его словам, туда попали люди Пинчука и Сороса.