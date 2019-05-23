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  • Вакарчук выступил против референдумов, хотя в 2014 хотел решить на них вопросы языка и федерализации - видео
23 мая 2019, четверг, 07:30 847
Политика 2019-05-23T07:30:02+03:00
Українські Новини
Вакарчук выступил против референдумов, хотя в 2014 хотел решить на них вопросы языка и федерализации - видео

Вакарчук выступил против референдумов, хотя в 2014 хотел решить на них вопросы языка и федерализации - видео

Певец и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук считает, что выносить вопрос национальной безопасности на референдум во время войны - опасно и безответственно, хотя в 2014 году он считал референдумы отличным решением вопросов о языке и федерализации.

О том, что референдумы - это безответственно, Вакарчук написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Выносить вопрос национальной безопасности на референдум во времена, когда противник ведет против нас не только горячую войну, но и информационную - опасно и безответственно. Мы знаем как заканчивались "референдумы" на Донбассе и в Крыму. Жаль, что новый глава Администрации Президента этого не понимает", - написал он.

Кроме того, Вакарчук заявил, что такая политика не является новой.

При этом, в 2014 году, Вакарчук в эфире телеканала ICTV, говоря на русском языке, выступал за проведением референдумов, на которых народ решал бы вопросы языка и федерализации.

"Кто-то говорит про федерализацию, кто-то за унитарный строй. Давайте поставим такой вопрос, давайте не бояться! Политики его не решат никогда, им не выгодно его решать. Поставьте вопрос: вы хотите жить в унитарной стране с широкими полномочиями - первое; второе - вы хотите жить в федерации. Пусть отвечают люди, они рассудят", - заявлял Вакарчук.

Тогда же певец возмутился спекуляциями на языке, потому что "все, даже в этой студии, говорят на разных языках". Этот вопрос Вакарчук также предложил поставить на референдум, раз эта проблема "общегосударственная".

"Если окажется, что большинство страны решило по одному - значит будет так, если большинство страны решило по-другому - значит будет так", - говорил Вакарчук.

Кроме того, он заявил, что политики должны помнить, что "ни Президент, ни большинство парламента, ни каждый депутат в отдельности не являются абсолютной властью в стране".

"Они всего лишь представители. Абсолютной властью в стране и абсолютным желанием, куда двигаться, - есть лишь желание народа. И как народ скажет, так должно и быть", - утверждал Вакарчук.

Как сообщали Українські Новини, глава АП Богдан заявил, что переговоры о мире с Россией могут быть вынесены на всенародный референдум.

Тем временем Вакарчук не будет брать в свою партию действующих депутатов Рады, хотя "среди них много хороших людей".

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