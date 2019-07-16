У 2014 році Вакарчук пропонував віддати регіонам право вирішувати питання "мов, історії, героїв"

Юрист, колишній міністр юстиції України Олена Лукаш нагадала, що в у березні 2014 року співак, а на даний момент кандидат у народні депутати та голова політичної партії "Голос" Святослав Вакарчук пропонував надати регіонам України право самостійно вирішувати питання "мов, історії, героїв".

Відповідний відеозапис виступу Вакарчука вона опублікувала на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Я, напевно, за Вакарчука голосувати буду. Мало хто так щиро відстоював права російськомовних українців і регіонів. Він же не змінив свою позицію з березня 2014?" - написала Лукаш.

"Що зараз я пропоную зробити - повернутися до мирних часів, припинити один на одного нацьковувати людей політиками і політтехнологами за надуманими приводами. Забути, винести за дужки поняття "мови", "герої", "історія". Так, у нас різні думки на сході або на заході. Але це не ті речі, з якими ми разом повинні йти далі. Нехай десь в Донецьку люди самі приймають рішення з приводу культурних пам'яток, назв вулиць, вшанування героїв як вони вважають за потрібне. І ніхто ані в Києві, ані у Львові не має їм права казати, що це неправильно. Взаємно, нехай у Львові ставлять ті пам'ятники, які хочуть, називають вулиці. У Донецьку люди-виборці цього регіону повинні мати, я б сказав толерантність, повинні мати почуття (вони можуть не приймати цього), вони повинні з повагою ставитися до цього. Й таким чином ми можемо рухатися далі. Дуже просте та ясне гасло - "Ми різні, але ми разом!" - каже Вакарчук на відеозаписі.

"І я вважаю, що регіони повинні мати більше повноважень. Але тут найголовніше - в рамках Конституції України та чинного законодавства. ... Я розумію, що було зроблено багато помилок, в тому числі центральною владою. Наприклад, я вважаю що було абсолютно не потрібним, контрпродуктивним, дратівливим на другий день сесії скасувати закон про мови. Не потрібно було цього робити. Можуть бути різні думки - був він правильним чи ні, але тоді його не треба було чіпати. ... Давайте не перетворювати все на анархію, давайте заспокоїмося. І я лише за щоб кожен регіон мав якісь додаткові повноваження", - пояснював у своєму виступі співак.

Вакарчук наголошував: "Російськомовний українець - це така ж гордість, як й україномовний українець. Це два рівноцінних громадянина своєї стрнани, кожен з яких повинен працювати на благо своєї країни, захищати її, пишатися нею та захищати інтереси своєї країни".

Крім того, раніше кандидат в нардепи заявляв, що "не важливо звідки людина, хто вона, яка її рідна мова, вона повинна поважати обидві (російську та українську) мови та всі інші мови. Тоді вона буде поважати культуру, звичаї, не буде силою руйнувати пам'ятники. Вона буде працювати на те, щоб країна об'єднувалася".

Зазначимо, на даний момент Вакарчук вважає, що виносити питання національної безпеки на референдум під час війни - небезпечно й безвідповідально, хоча в 2014 році він вважав референдуми прекрасним рішенням питань про мову та федералізацію.

"Виносити питання національної безпеки на референдум за часів, коли противник веде проти нас не лише гарячу війну, але й інформаційну - небезпечно та безвідповідально. Ми знаємо як закінчувалися "референдуми" на Донбасі та в Криму. Шкода, що новий глава Адміністрації Президента цього не розуміє", - написав він на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

При цьому, в 2014 році, Вакарчук в ефірі телеканалу ICTV, говорячи російською мовою, виступав за проведенням референдумів, на яких би народ вирішував самостійно питання мови та федералізації.

"Хтось каже про федералізацію, хтось за унітарний устрій. Давайте поставимо таке питання, давайте не боятися! Політики його не вирішать ніколи, їм не вигідно його вирішувати. Поставте питання: ви хочете жити в унітарній країні з широкими повноваженнями - перше , друге - ви хочете жити в федерації. Нехай відповідають люди, вони розсудять", - заявляв Вакарчук.

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Тоді ж співак обурився спекуляціями на темі мови, тому що "всі, навіть в цій студії, розмовляють різними мовами". Це питання Вакарчук також запропонував винести на референдум, раз ця проблема "загальнодержавна". "Якщо виявиться, що більшість країни вирішило по одному - значить буде так, якщо більшість країни вирішило по-іншому - значить буде так", - говорив Вакарчук.

Як повідомляли Українські Новини, під час ефіру політичного ток-шоу на телеканалі "1+1" Вакарчук заявив, що ніколи не був причетний до роботи в органах державної влади.

Вакарчук виключає можливість потрапляння діючих депутатів Ради до виборчого списку його партії "Голос".