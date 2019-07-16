Украина попала в зону мощных атмосферных фронтов: синоптик дала предварительный прогноз на неделю

Пока синоптики спрогнозировали погоду на три месяца, Украина находится в зоне атмосферных фронтов, поэтому во вторник, 16 июля, и до конца недели ожидаются сильные дожди, которые поутихнут только к выходным.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Облачный, с дождями, фронт, постепенно перемещается в восточном направлении. Поэтому 16 июля дожди наиболее вероятны у восточной части Украины", - сообщила Диденко.

Отмечается, что это не означает абсолютное солнце на остальной территории - солнце все же будет чередоваться с локальными дождями, хотя и незначительными.

Во вторник теплее всего будет на юге Украины - +24...+28 градусов, а холоднее на востоке - +18...+22 градуса.

В большинстве областей предполагается +20...+25 градусов. При этом в течение дня в столице будет чуть холоднее -+21...+23 градуса.

"В Киеве середина лета отмечается периодическими дождями. И 16 июля есть вероятность небольших осадков, но на солнце также рассчитывайте. В дальнейшем дожди с периодическими грозами пройдут в западных и северных областях, температура воздуха будет постепенно повышаться", - рассказала синоптик.

По словам Диденко, во второй половине недели, особенно на выходных, "лето наконец нам широко улыбнется": днем ​​потеплеет до +25...+29 градусов, на юге до +30 градусов.

"К очередной волне всенародного стенания о жаре осталось полнедели - наслаждайтесь свежим воздухом", - посоветовала синоптик.

Карта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, непогода продолжит атаковать Украину, местами похолодает до +3.

Тем временем в ГосЧС предупредили, что погода усложнится до І уровня опасности в некоторых областях.