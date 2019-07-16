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16 июля 2019, вторник, 07:30 44
Туризм 2019-07-16T07:30:02+03:00
Українські Новини
Как правильно собрать вещи: что нужно знать туристу

Как правильно собрать вещи: что нужно знать туристу

Отдых. Фото: pixabay
Отдых. Фото: pixabay

Наступило лето, а значит не за горами пора отпусков и украинцы будут в поисках стран для хорошего отдыха. Из года в год возникает вопрос "а что же положить в чемодан, чтобы не взять лишнего". Ведь, в основном, большинство вещей в течение отдыха не используется, а только занимает место в чемодане. А поэтому нужно подойти к этому вопросу серьезно. Українські Новини дают несколько советов, как собрать чемодан.

  • Документы

Прежде всего, нужно взять документы: ваучеры на трансфер, билеты и другие, а также деньги. Не нужно их прятать слишком далеко в чемодан, достаточно будет держать их в ручной клади или специальном органайзере. Зарядное устройство для телефона также должно быть рядом, ведь в случае задержки рейса или потери багажа можно остаться без связи, если телефон выключится.

  • Аптечка

Обязательно нужно взять аптечку с препаратами первой необходимости, в частности это обезболивающие и жаропонижающие средства, таблетки от кишечных расстройств и тому подобное. Ведь совсем не хочется провести отпуск в номере отеля из-за головной боли или лихорадки.

  • Косметика

 Не нужно везти с собой весь «арсенал» косметики, поскольку большинство бальзамов и шампуней будут в отеле. Достаточно косметики для ежедневного ухода, например тоник или увлажняющий крем и, обязательно, крем для загара с высоким уровнем защиты от ультрафиолета.

  • Обувь и одежда

 Не стоит брать с собой слишком много вещей и обуви, потому что, как правило, большинство из них так и лежат не распакованными в чемодане, а также потому, что в большинстве авикомпаний есть свои ограничения в весе, из-за чего придется оплатить дополнительные средства. Поэтому нужно брать только самые необходимые для отдыха одежду и обувь. Для большего удобства, одежду рекомендуется скручивать в валики, ведь это поможет не только увеличить место в чемодане, но и уменьшит количество складок на вещах. Будет уместным заполнить ярлык на чемодане, поскольку это поможет найти владельца в случае потери багажа.

  • Суверниры

 Покупая сувениры, нужно учесть ли для них место в чемодане. Ведь возвращаясь домой, вещей будет еще больше и это усложнит упаковку вещей вместе с сувенирами. Поэтому нужно позаботиться о месте для подарков заранее.

Как сообщали Українські Новини, названы 10 популярных курортов для отдыха в Украине. А также в Турции выросли цены на отдых. 

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