Сегодня последний день, когда можно сменить место голосования на выборах в Раду

Сегодня последний день для смены места голосования на внеочередных выборах в Раду, которые состоятся 21 июля. Об этом сообщает ЦИК.

Как сообщает пресс-центр Центризбиркома, временно изменить место для голосования на внеочередных парламентских выборах можно будет до 15 июля. То есть, сегодня последний день для смены места голосования.



"Если кто-то из избирателей намерен временно изменить место голосования, но еще не воспользовался такой возможностью, Комиссия предлагает не тянуть с обращением в орган ведения Государственного реестра избирателей", - говорится в сообщении.

Для наибольшего благоприятствования избирателям в реализации этого права, органы ведения ГРВ работали в полноценном рабочем режиме и в выходные дни: 13 и 14 июля.



Как сообщали Українські Новини, место голосования на внеочередных парламентских выборах сменили почти 220 тысяч украинцев. Больше всего заявлений на смену места голосования подали жители Донецкой области.



Ранее на полиграфкомбинате "Украина" рассказали о процессе работы над бюллетенями, а также показали готовый бюллетень на выборы в Раду.