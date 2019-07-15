Сегодня последний день, когда можно сменить место голосования на выборах в Раду

Сегодня последний день для смены места голосования на внеочередных выборах в Раду, которые состоятся 21 июля. Об этом сообщает ЦИК. Как сообщает пресс-центр Центризбиркома, временно изменить место для голосования на внеочередных парламентских выборах можно будет до 15 июля. То есть, сегодня последний день для смены места голосования."Если кто-то из избирателей намерен временно изменить место голосования, но еще не воспользовался такой возможностью, Комиссия предлагает не тянуть с обращением в орган ведения Государственного реестра избирателей", - говорится в сообщении.\r\n\r\nДля наибольшего благоприятствования избирателям в реализации этого права, органы ведения ГРВ работали в полноценном рабочем режиме и в выходные дни: 13 и 14 июля.Как сообщали Українські Новини, место голосования на внеочередных парламентских выборах сменили почти 220 тысяч украинцев. Больше всего заявлений на смену места голосования подали жители Донецкой области.Ранее на полиграфкомбинате "Украина" рассказали о процессе работы над бюллетенями, а также показали готовый бюллетень на выборы в Раду.