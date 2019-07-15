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15 липня 2019, понеділок, 13:07 14
Вибори 2019-07-15T14:15:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні останній день, коли можна змінити місце голосування на виборах в Раду

Сьогодні останній день, коли можна змінити місце голосування на виборах в Раду

Вибори. Фото: fakty
Вибори. Фото: fakty

Сьогодні останній день для зміни місця голосування на позачергових виборах в Раду, які відбудуться 21 липня. Про це повідомляє ЦВК.

Як повідомляє прес-центр Центрвиборчкому, тимчасово змінити місце для голосування на позачергових парламентських виборах можна буде до 15 липня. Тобто, сьогодні останній день для зміни місця голосування.

"Якщо хтось з виборців має намір тимчасово змінити місце голосування, але ще не скористався такою можливістю, Комісія пропонує не зволікати зі зверненням до органу ведення Державного реєстру виборців", - йдеться в повідомленні.

Для найбільшого сприяння виборцям у реалізації цього права, органи ведення ДРВ працювали в повноцінному робочому режимі і в вихідні дні: 13 і 14 липня.

Як повідомляли Українські Новини, місце голосування на позачергових парламентських виборах змінили майже 220 тисяч українців. Найбільше заяв на зміну місця голосування подали жителі Донецької області.

Раніше на поліграфкомбінаті "Україна" розповіли про процес роботи над бюлетенями, а також показали готовий бюлетень на вибори в Раду.

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