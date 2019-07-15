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15 липня 2019, понеділок, 12:32 9
Економіка 2019-07-15T14:30:04+03:00
Українські Новини
Якість нафти з США перевірила "Укртранснафта" і почала її транспортування

Якість нафти з США перевірила "Укртранснафта" і почала її транспортування

Нафта. Фото: firstsocial.info
Нафта. Фото: firstsocial.info

Оператор нафтотранспортної системи компанія "Укртранснафта" перевірила якість поставленої нафти зі США і почала її транспортування на Кременчуцький нафтопереробний завод.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"13 липня "Укртранснафта" після перевірки якісних показників розпочала прийом до нафтотранспортної системи нафти сорту Bakken, яку наприкінці минулого тижня доставили танкером зі США для потреб Кременчуцького нафтопереробного заводу. Після підтвердження відповідності показників сировини "Укртранснафта" почала прийом нафти для подальшого її транспортування нафтопроводом "Одеса - Кременчук" на потужності Кременчуцького НПЗ", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, у липні судно з першою партією нафти з США (75 тис. тонн) для компанії "Укртатнафта" (Кременчуцький нафтопереробний завод, Полтавська область) прибуло в Одеський морський торговий порт.

"Укртатнафта" експлуатує Кременчуцький НПЗ проектною потужністю 18,62 млн тонн переробки сировини на рік.

Також "Укртранснафта" заявила, що в український нафтопровід "Дружба" надходить якісна нафта і відновила транзит нафти до Європи.

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