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26 июня 2019, среда, 10:26 24
Экономика 2019-06-26T10:33:53+03:00
Українські Новини
В украинский нефтепровод "Дружба" поступает качественная нефть, - "Укртранснефть"

В украинский нефтепровод "Дружба" поступает качественная нефть, - "Укртранснефть"

Нефть. Фото: politeka.net
Нефть. Фото: politeka.net

Оператор нефтетранспортной системы компания "Укртранснефть" не зафиксировала поступлений некачественной нефти на украинском участке нефтепровода "Дружба" с момента возобновления транзита.

Об этом говорится в сообщении компании на странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"В связи с появлением в СМИ сообщений о приостановке приема нефти чешской стороной из-за повышенного содержания хлорорганических соединений в сырье, которое транспортируется по южной ветке "Дружбы", сообщаем, что  "Укртранснефть" не зафиксировала повторных случаев поступления нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений в украинский участок нефтепровода "Дружба" и обеспечивает транзит в Европу в плановом режиме", - говорится в нем.

Согласно сообщению, "Укртранснефть" ежедневно проводит анализ проб нефти, поступающей на территорию Украины для нужд европейских потребителей, и результаты этих исследований показывают, что содержание хлорорганических соединений в составе нефти не превышает допустимую норму.

Кроме этого, согласно сообщению, ошибочность опасений чешских коллег подтвердила словацкая сторона, которая провела повторный анализ проб нефти и сообщила, что содержание хлорорганики в сырье не превышает допустимую норму.

Как сообщали Українськi Новини, "Укртранснефти" необходимо от 3 до 5 месяцев на вытеснение некондиционной нефти из нефтепровода "Дружба".

При этом из-за остановки транзита нефти "Укртранснефть" недополучила почти 3 миллиона гривен.

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