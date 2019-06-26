В украинский нефтепровод "Дружба" поступает качественная нефть, - "Укртранснефть"

Оператор нефтетранспортной системы компания "Укртранснефть" не зафиксировала поступлений некачественной нефти на украинском участке нефтепровода "Дружба" с момента возобновления транзита.

Об этом говорится в сообщении компании на странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"В связи с появлением в СМИ сообщений о приостановке приема нефти чешской стороной из-за повышенного содержания хлорорганических соединений в сырье, которое транспортируется по южной ветке "Дружбы", сообщаем, что "Укртранснефть" не зафиксировала повторных случаев поступления нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений в украинский участок нефтепровода "Дружба" и обеспечивает транзит в Европу в плановом режиме", - говорится в нем.

Согласно сообщению, "Укртранснефть" ежедневно проводит анализ проб нефти, поступающей на территорию Украины для нужд европейских потребителей, и результаты этих исследований показывают, что содержание хлорорганических соединений в составе нефти не превышает допустимую норму.

Кроме этого, согласно сообщению, ошибочность опасений чешских коллег подтвердила словацкая сторона, которая провела повторный анализ проб нефти и сообщила, что содержание хлорорганики в сырье не превышает допустимую норму.

Как сообщали Українськi Новини, "Укртранснефти" необходимо от 3 до 5 месяцев на вытеснение некондиционной нефти из нефтепровода "Дружба".

При этом из-за остановки транзита нефти "Укртранснефть" недополучила почти 3 миллиона гривен.