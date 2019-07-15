Что положить в аптечку в отпуск: фармацевты назвали основные препараты

В стоимость путешествия за границу и по Украине турфирмы включают медстраховку. Туристы платят за нее, покупая путевку.\r\nНо наличие полиса не гарантирует, что все все медицинские услуги будут бесплатными, пишет "Сегодня".\r\n"Страховые программы покрывают такие расходы как экстренно-лабораторная и стационарная медицинская помощь. Это оплата врачей, оказанной помощи в медицинском учреждении, лекарств", - объясняет менеджер турагентства Лилия Шинкаренко.\r\nКак правило, туристу придется оплатить треть стоимости помощи. Кроме того, некоторые виды лечения страховые компании не покрывают вообще.\r\n"Не входят в страховку лечение стоматологических, гинекологических, урологических, хронических заболеваний. А также травмы, возникнувшие при алкогольном опьянение и во время спортивных занятий", – говорит менеджер турагентства Лилия Шинкаренко.\r\nПоэтому турагентства советуют своим клиентам брать в путешествие аптечку. Минимальный набор препаратов обойдется минимум в 300 грн, подсчитала фармацевт Елена Коновал.\r\n"Это перекись, зеленка, бинт, вата и пластырь. А также обезболивающие и жаропонижающие препараты", – рассказывает заведующая аптеки Елена Коновал.\r\nТакже стоит взять ферментный препарат, который поможет пищеварению, сорбенты, противоаллергическое средство, препараты против укусов, таблетки от укачивания, солнцезащитные и противоожоговые средства.\r\n"Если мы едем в горы, или собираемся заняться каким-то активным отдыхом, я считаю, обязательно нужно что-то из мазей. Любой удар, любой ушиб нужно будет снять", – добавляет заведующая аптеки.\r\nТакая аптечка должна быть и у туриста-одиночки, считает опытная путешественница Вера Спиридончева. Сейчас девушка в Нью-Йорке. Многие из доступных украинцам лекарств в Америке без рецепта нельзя будет достать.\r\n"Не в каждой стране вам могут продать то, что у нас является вообще абсолютно простым лекарством", – говорит путешественница Вера Спиридончева.\r\nПутешественница также советует в аптечку положить термометр. Но не ртутный, а электронный. Чтобы не разбился в поездке.\r\nКак сообщали Українські Новини, в летний период отпусков среди украинцев самым популярным направлением отдыха в Украине являются курорты Бердянска, которые в прошлом году были на втором месте.\r\nУкраїнські Новини также писали о том, как пережить перелет в самолете.