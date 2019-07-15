Что положить в аптечку в отпуск: фармацевты назвали основные препараты

В стоимость путешествия за границу и по Украине турфирмы включают медстраховку. Туристы платят за нее, покупая путевку.

Но наличие полиса не гарантирует, что все все медицинские услуги будут бесплатными, пишет "Сегодня".

"Страховые программы покрывают такие расходы как экстренно-лабораторная и стационарная медицинская помощь. Это оплата врачей, оказанной помощи в медицинском учреждении, лекарств", - объясняет менеджер турагентства Лилия Шинкаренко.

Как правило, туристу придется оплатить треть стоимости помощи. Кроме того, некоторые виды лечения страховые компании не покрывают вообще.

"Не входят в страховку лечение стоматологических, гинекологических, урологических, хронических заболеваний. А также травмы, возникнувшие при алкогольном опьянение и во время спортивных занятий", – говорит менеджер турагентства Лилия Шинкаренко.

Поэтому турагентства советуют своим клиентам брать в путешествие аптечку. Минимальный набор препаратов обойдется минимум в 300 грн, подсчитала фармацевт Елена Коновал.

"Это перекись, зеленка, бинт, вата и пластырь. А также обезболивающие и жаропонижающие препараты", – рассказывает заведующая аптеки Елена Коновал.

Также стоит взять ферментный препарат, который поможет пищеварению, сорбенты, противоаллергическое средство, препараты против укусов, таблетки от укачивания, солнцезащитные и противоожоговые средства.

"Если мы едем в горы, или собираемся заняться каким-то активным отдыхом, я считаю, обязательно нужно что-то из мазей. Любой удар, любой ушиб нужно будет снять", – добавляет заведующая аптеки.

Такая аптечка должна быть и у туриста-одиночки, считает опытная путешественница Вера Спиридончева. Сейчас девушка в Нью-Йорке. Многие из доступных украинцам лекарств в Америке без рецепта нельзя будет достать.

"Не в каждой стране вам могут продать то, что у нас является вообще абсолютно простым лекарством", – говорит путешественница Вера Спиридончева.

Путешественница также советует в аптечку положить термометр. Но не ртутный, а электронный. Чтобы не разбился в поездке.

Как сообщали Українські Новини, в летний период отпусков среди украинцев самым популярным направлением отдыха в Украине являются курорты Бердянска, которые в прошлом году были на втором месте.

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