За двоих раненых военных на Донбассе поплатился один оккупант

Боевики 15 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил (ООС) 13 июля, 2 военнослужащих ранены после того, как Зеленский поручил Генштабу усилить активность армии из-за обстрела в Гранитном.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"Из них 4 раза - с применением запрещенных "минскими соглашениями" артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отмечается в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил - возле Широкино, Опытного, Водяного, Новотроицкого, Верхнеторецкого, Песков и Авдеевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позициями Объединенных сил зафиксировано 5 обстрелов - возле Зайцевого, Новолуганского и Новоалександровки.

Вследствие вражеских обстрелов 2 военнослужащих получили ранения.

По данным разведки, 11 июля один боевик был ранен.

Как сообщали Українськi Новини, на Донбассе боевики ранили двух воинов ВСУ.

Ранее ракета боевиков попала в грузовик военных под Волновахой, один убит и один ранен.