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14 июля 2019, воскресенье, 09:40 1951
Выборы 2019-07-14T11:30:01+03:00
Українські Новини
В "Слуге народа" объяснили отказ от логотипа с велосипедом и булавой

В "Слуге народа" объяснили отказ от логотипа с велосипедом и булавой

Логотип партии
Логотип партии "Слуга народа".

Партия "Слуга народа" пока отказалась от нового логотипа с велосипедом и булавой и решила остаться с проверенным на президентских выборах "зе-дизайном", заявил глава предвыборного штаба Александр Корниенко в интервью "Радио Свобода".

"Это на будущее такой стиль. Мы его представили, показали, что он в какой-то момент будет такой. Пока же решили остаться с нашим "зе-дизайном", который нас привел к победе Владимира Зеленского на президентских выборах. Мы посмотрели: раз он привел нас однажды к победе, то, может, вдруг приведет. Решили пока на этом дизайне остановиться ", - сказал Корниенко.

В конце мая "Слуга народа" представила логотип, на котором изображен силуэт мужчины на велосипеде с поднятой вверх булавой.

Как сообщали Українські Новини, СМИ писали, что кандидаты в регионах незаконно используют символику "Зе! Комнады".

Тем временем "Слуга народа" обжаловала решение суда о пережеребьевке партий, а Разумков заявил, что в список "Слуги народа" возможно попал россиянин.

Больше новостей о: Логотип Партия "Слуга народа" Александр Корниенко

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