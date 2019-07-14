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14 июля 2019, воскресенье, 09:10 16
Экономика 2019-07-14T09:10:01+03:00
Українські Новини
Доходы бедных и богатых в Украине отличаются в десятки раз, - эксперты

Доходы бедных и богатых в Украине отличаются в десятки раз, - эксперты

Кошелек с деньгами.
Кошелек с деньгами.

Несмотря на увелечение средних доходов граждан, в Украине увеличивается расслоение по уровню доходов между богатыми и бедными. Как объяснил экономист Иван Никитченко, об этом свидетельствует динамика изменения структуры расходов, сообщает "Сегодня".

"95% тратится на текущие расходы, а было 83%. И часть расходов финансируется из предыдущих накоплений. То есть доходы в будущем от активов снизятся — население забирает эти деньги и тратит на потребление. <...>  Пропасть в доходах между богатыми и бедными украинцами становится с каждым годом шире", – рассказал Никитченко.

С ним согласился и директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он отметил, что имущественное расслоение населения достигло нового уровня: доходы наиболее богатых и наиболее бедных уже отличаются не в разы, а на порядок, то есть в 10 и более раз.

Пендзин предупреждает, что это повлияет на статистику. По мнению экономиста, с каждым годом усредненные данные Госстата будут все менее точно отражать реальную картину доходов и расходов украинцев.

Раньше Українські Новини писали, на чем экономят украинцы больше всего.

Также украинцы стали богаче, но тратят "заначки".

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