Доходы бедных и богатых в Украине отличаются в десятки раз, - эксперты

Несмотря на увелечение средних доходов граждан, в Украине увеличивается расслоение по уровню доходов между богатыми и бедными. Как объяснил экономист Иван Никитченко, об этом свидетельствует динамика изменения структуры расходов, сообщает "Сегодня".

"95% тратится на текущие расходы, а было 83%. И часть расходов финансируется из предыдущих накоплений. То есть доходы в будущем от активов снизятся — население забирает эти деньги и тратит на потребление. <...> Пропасть в доходах между богатыми и бедными украинцами становится с каждым годом шире", – рассказал Никитченко.

С ним согласился и директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он отметил, что имущественное расслоение населения достигло нового уровня: доходы наиболее богатых и наиболее бедных уже отличаются не в разы, а на порядок, то есть в 10 и более раз.

Пендзин предупреждает, что это повлияет на статистику. По мнению экономиста, с каждым годом усредненные данные Госстата будут все менее точно отражать реальную картину доходов и расходов украинцев.

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