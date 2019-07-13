В Вышгороде под Киевом, в нескольких домах из кранов после отключения побежала вода темного цвета. \r\nСоответствующие фото и видео выложили в паблике Вышгород в соцсети Facebook.\r\nКак сообщают пользователи, в частности такая вода потекла из кранов в домах 6 и 7 по улице Днепровская.\r\n\r\nГрязная вода потекла из кранов. Фото: facebook.com\/groups\/Vyshgorod946\r\nСообщается также, что в Вышгороде перебои в разных частях города стали уже регулярными из-за плотной застройки и старых коммуникаций.\r\nГрязная вода потекла из кранов. Фото: facebook.com\/groups\/Vyshgorod946\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Донецкой области произошла крупная авария на водопроводе.\r\nРанее "Воде Донбасса" ограничили электричество: часть Донецкой области осталась без водоснабжения.\r\nТем временем появился график масштабных отключений воды по Киеву.