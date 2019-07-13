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13 июля 2019, суббота, 19:25 74
Общество 2019-07-13T20:28:30+03:00
Українські Новини
Фото дня: Под Киевом из кранов побежала вода цвета Кока-колы

Фото дня: Под Киевом из кранов побежала вода цвета Кока-колы

Грязная вода потекла из кранов. Фото: facebook.com/groups/Vyshgorod946
Грязная вода потекла из кранов. Фото: facebook.com/groups/Vyshgorod946

В Вышгороде под Киевом, в нескольких домах из кранов после отключения побежала вода темного цвета. 

Соответствующие фото и видео выложили в паблике Вышгород в соцсети Facebook.

Как сообщают пользователи, в частности такая вода потекла из кранов в домах 6 и 7 по улице Днепровская.

Грязная вода потекла из кранов. Фото: facebook.com/groups/Vyshgorod946

Сообщается также, что в Вышгороде перебои в разных частях города стали уже регулярными из-за плотной застройки и старых коммуникаций.

Грязная вода потекла из кранов. Фото: facebook.com/groups/Vyshgorod946Грязная вода потекла из кранов. Фото: facebook.com/groups/Vyshgorod946

Как сообщали Українськi Новини, в Донецкой области произошла крупная авария на водопроводе.

Ранее "Воде Донбасса" ограничили электричество: часть Донецкой области осталась без водоснабжения.

Тем временем появился график масштабных отключений воды по Киеву. 

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