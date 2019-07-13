Фото дня: Под Киевом из кранов побежала вода цвета Кока-колы

В Вышгороде под Киевом, в нескольких домах из кранов после отключения побежала вода темного цвета.

Соответствующие фото и видео выложили в паблике Вышгород в соцсети Facebook.

Как сообщают пользователи, в частности такая вода потекла из кранов в домах 6 и 7 по улице Днепровская.

Грязная вода потекла из кранов. Фото: facebook.com/groups/Vyshgorod946

Сообщается также, что в Вышгороде перебои в разных частях города стали уже регулярными из-за плотной застройки и старых коммуникаций.

Грязная вода потекла из кранов. Фото: facebook.com/groups/Vyshgorod946

Как сообщали Українськi Новини, в Донецкой области произошла крупная авария на водопроводе.

Ранее "Воде Донбасса" ограничили электричество: часть Донецкой области осталась без водоснабжения.

Тем временем появился график масштабных отключений воды по Киеву.