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12 июля 2019, пятница, 21:24 81
Внешняя политика 2019-07-12T22:45:02+03:00
Українські Новини
Дело Маркива: прокуроры отказались ехать на место так называемого преступления

Дело Маркива: прокуроры отказались ехать на место так называемого преступления

Виталий Маркив. Фото: facebook/oksana.trapani
Виталий Маркив. Фото: facebook/oksana.trapani

Суд города Павиа (Италия) огласит мотивационную часть приговора украинскому военнослужащему Национальной гвардии Виталию Маркиву в течение 90 дней.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал посол Украины в Италии Евген Перелижин, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, в соответствии с итальянским законодательством для обнародования мотивационной части дается 30, 60 и 90 дней.

"Сегодняшнее сообщение суда о том, что ознакомиться с мотивацией можно будет в течение 90 дней, свидетельствует, по моему мнению, что на сегодняшний день суд не имеет вообще никаких мотивационных объяснений и именно поэтому взял максимальный срок для подготовки", - заявил он.

Кроме того, он отмечает, что прокуратура отказалась выехать на место так называемого преступления, хотя на данный момент это мирная территория возле горы Карачун, и использовала рисунки и фотографии для того, чтобы сформулировать обвинения и возродить картину преступления.

Также он сообщает, что председатель суда была растерянной или волновалась во время выступления.

Посол отмечает, что во время предстоящей апелляции в Милане дело будут рассматривать профессиональные судьи, а не суд присяжных.

Как сообщали Українськi Новини, в пятницу, 250 человек митингуют у посольства Италии в Киеве в знак протеста против приговора, вынесенного итальянским судом украинскому военнослужащему Национальной гвардии Виталию Маркиву.

Ранее Владимир Зеленский поручил МИДу и ГПУ срочно заняться возвращением в Украину осужденного в Италии Маркива.

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