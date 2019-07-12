Порошенко назвал список "люстрируемых" чиновников от Зеленского аналогичным российскому

Бывший Президент Петр Порошенко (7 июня 2014 - 20 мая 2019) считает список чиновников, подпадающих под законопроект Президента Владимира Зеленского о люстрации, аналогичным российскому "санкционному списку".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии "Европейская солидарность", председателем которой является Порошенко, передают Українськi Новини.

"Сегодня прозвучала фантастическая инициатива: люстрировать всех, кто с 2014 по 2019 годы находились в исполнительной или законодательной власти. Тех, кто защищал государство, строил государство. Люстрировать для того, чтобы освободить место для "пятой колонны". Этот список очень напоминает другой список - тех, против кого государство-агрессор ввело санкции, людей, которые защищали Украину, которые защищали "Революцию достоинства", которые побеждали и останавливали прокремлевскую колонну", - сказал Порошенко, выступая перед своими сторонниками в Житомире 11 июля.

Порошенко отметил, что в "люстрационный список Зеленского" могут попасть лидеры Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров, сын главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича Юрий Шухевич, экс-глава "Правого сектора" Дмитрий Ярош, волонтер Татьяна Рычкова и другие представители современной украинской политики, доказавшие реальными делами свой профессионализм и любовь к Украине.

По его мнению, подобная инициатива, инспирирована антиукраинскими силами.

1 ноября 2018 года Россия ввела санкции против 322 физ- и 68 юрлиц Украины.

В список попали судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники Администрации Президента, руководители органов исполнительной власти и крупных украинских компаний, юридические лица, контролируемые крупнейшими бизнесменами Украины.

Как сообщали Українськi Новини, представитель Президента в Раде Руслан Стефанчук уверен, что члены команды Зеленского, занимавшие должности в феврале 2014 - мае 2019, подпадут под люстрацию, если предлагаемый главой государства законопроект будет принят.

Зеленский хочет запретить работать адвокатами люстрированным чиновникам режима Порошенко.