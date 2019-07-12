подписаться на рассылку
25.75 26.15
28.75 29.45
˟
12 июля 2019, пятница, 16:41 39
Политика 2019-07-12T17:45:02+03:00
Українські Новини
Порошенко назвал список "люстрируемых" чиновников от Зеленского аналогичным российскому

Порошенко назвал список "люстрируемых" чиновников от Зеленского аналогичным российскому

Бывший Президент Петр Порошенко (7 июня 2014 - 20 мая 2019) считает список чиновников, подпадающих под законопроект Президента Владимира Зеленского о люстрации, аналогичным российскому "санкционному списку".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии "Европейская солидарность", председателем которой является Порошенко, передают Українськi Новини.

"Сегодня прозвучала фантастическая инициатива: люстрировать всех, кто с 2014 по 2019 годы находились в исполнительной или законодательной власти. Тех, кто защищал государство, строил государство. Люстрировать для того, чтобы освободить место для "пятой колонны". Этот список очень напоминает другой список - тех, против кого государство-агрессор ввело санкции, людей, которые защищали Украину, которые защищали "Революцию достоинства", которые побеждали и останавливали прокремлевскую колонну", - сказал Порошенко, выступая перед своими сторонниками в Житомире 11 июля.

Порошенко отметил, что в "люстрационный список Зеленского" могут попасть лидеры Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров, сын главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича Юрий Шухевич, экс-глава "Правого сектора" Дмитрий Ярош, волонтер Татьяна Рычкова и другие представители современной украинской политики, доказавшие реальными делами свой профессионализм и любовь к Украине.

По его мнению, подобная инициатива, инспирирована антиукраинскими силами.

1 ноября 2018 года Россия ввела санкции против 322 физ- и 68 юрлиц Украины.

В список попали судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники Администрации Президента, руководители органов исполнительной власти и крупных украинских компаний, юридические лица, контролируемые крупнейшими бизнесменами Украины.

Как сообщали Українськi Новини, представитель Президента в Раде Руслан Стефанчук уверен, что члены команды Зеленского, занимавшие должности в феврале 2014 - мае 2019, подпадут под люстрацию, если предлагаемый главой государства законопроект будет принят.

Зеленский хочет запретить работать адвокатами люстрированным чиновникам режима Порошенко.

Больше новостей о: Закон о люстрации Люстрация Российские санкции Петр Порошенко

Архив
Новости
Адвокатура повышает качество кадров, - Валентин Гвоздий 17:59
Зеленский помиловал переданного из России украинского политзаключенного Литвинова 17:48
В Финляндии провели чемпионат по вязанию под Heavy Metal: победили японцы 17:35
Гривна на межбанке подскочила перед выходными 17:26
Суд в Италии приговорил к 24 годам тюрьмы украинского военного Маркива 17:25 Дополнено
больше новостей
Циклоны и фронты дестабилизируют погоду: синоптик дала прогноз на выходные и неделю 06:01
История праздника Петра и Павла: как отмечали этот день на Руси 06:01
Похолодание усилится перед зноем: синоптик рассказала, когда резко изменится погода 06:02 Карта
Мост Кличко. Фото: Информатор
В Киеве на скандальном "мосту Кличко" появилась новая трещина и ослабли тросы 08:15
Гривна к иностранным валютам резко обвалилась: официальный курс 05:59
больше новостей
Зеленский считает ненужными прокуроров, которые "могут посадить только собственную печень" 16:05
Мост Кличко. Фото: Информатор
В Киеве на скандальном "мосту Кличко" появилась новая трещина и ослабли тросы 08:15
Полиция установила, что Портнов не давал ложных сведений в заявлениях о преступлениях Порошенко 14:43
Рада ввела химическую кастрацию педофилов и создала их открытый реестр 14:41
Сельские депутаты на Херсонщине просят привлечь к ответственности сотрудника отдела "К" СБУ 16:57 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok