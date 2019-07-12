Богдан отправлял к Кличко директора 1+1 решать вопросы переезда офиса президента в Украинский дом

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что глава Офиса президента Андрей Богдан рекомендовал ему "встретиться по вопросам Киева" с застройщиком Андреем Ваврышем или генеральным директором "1+1" Александром Ткаченко, чтобы решать вопросы переезда офиса Президента в Украинский дом.

Об этом Кличко сказал в интервью The Babel.

"Мне перезвонил господин Богдан и порекомендовал встретиться по вопросам Киева или с Ваврышем, или с Ткаченко. Я на это ответил: какие они имеют полномочия, должности, чтобы мэр Киева решал какие-то вопросы с этими людьми. Потом мне позвонил Ваврыш, с которым я встретился еще до появления видео, где он представляет проект нового Офиса президента. Он попросил содействия КГГА по этому проекту", — рассказал Кличко.

Он напомнил, что КГГА не имеет прямого отношения к Украинскому дому, потому что здание находится на балансе Госуправления делами.

"Но там находятся запасники и фонды Музея истории Киева, и мы пообещали содействовать вывозу экспонатов и по другим вопросам, зависящим от города", — добавил Кличко.

Мэр добавил, что сообщил девелоперу Вавришу, что в случае переезда Офиса президента в Украинский дом нужно сделать так, чтобы киевлянам не стало сложнее передвигаться по городу в часы пик.

"Ваврыш заверил меня, что все будет учтено. Я также рассказал об инвестиционном проекте паркинга на несколько тысяч мест под Европейской площадью, который нужно реализовать", — рассказал Кличко.

Напомним, согласно соцопросу, от Зеленского ожидают снижения тарифов, а не переноса Офиса Президента.

Пользователи соцсетей начали волноваться, что Крещатик будут перекрывать после переезда офиса Зеленского в Украинский дом.