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12 липня 2019, пʼятниця, 15:58 19
Політика 2019-07-12T17:06:13+03:00
Українські Новини
Богдан відправляв до Кличка директора 1+1 вирішувати питання переїзду офісу президента в Український дім

Богдан відправляв до Кличка директора 1+1 вирішувати питання переїзду офісу президента в Український дім

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що глава Офісу президента Андрій Богдан рекомендував йому "зустрітися з питань Києва" з забудовником Андрієм Вавришем або генеральним директором "1+1" Олександром Ткаченком, щоб вирішувати питання переїзду офісу Президента в Український дім.

Про це Кличко сказав в інтерв'ю The Babel.

"Мені зателефонував пан Богдан і порекомендував зустрітися з питань Києва або з Ваврышем, або з Ткаченко. Я на це відповів: які вони мають повноваження, посади, щоб мер Києва вирішував якісь питання з цими людьми. Потім мені зателефонував Вавриш, з яким я зустрівся ще до появи відео, де він представляє проект нового Офісу президента. Він попросив сприяння КМДА за цим проектом", — розповів Кличко.

Він нагадав, що КМДА не має прямого відношення до Українського дому, тому що будівля перебуває на балансі Держуправління справами.

"Але там знаходяться запасники і фонди Музею історії Києва, і ми пообіцяли сприяти вивезенню експонатів і з інших питань, залежних від міста", — додав Кличко.

Мер додав, що повідомив девелоперу Вавришу, що у разі переїзду Офісу президента в Український дім потрібно зробити так, щоб киянам не стало складніше пересуватися по місту в години пік.

"Вавриш запевнив мене, що все буде враховано. Я також розповів про інвестиційний проект паркінгу на кілька тисяч місць під Європейською площею, який потрібно реалізувати", — розповів Кличко.

Нагадаємо, згідно з соцопитуванням, від Зеленського очікують зниження тарифів, а не перенесення Офісу Президента.

Користувачі соцмереж почали хвилюватися, що Хрещатик будуть перекривати після переїзду офісу Зеленського в Український дім.

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