От Зеленского ожидают снижения тарифов, а не переноса Офиса Президента, - опрос

42,8% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), ожидают от Президента Владимира Зеленского снижения тарифов, а переноса Администрации Президента (теперь Офиса Президента) в другое здание - 0,8%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Респондентов попросили выбрать не более 3 ответов среди предложенных на вопрос о том, что бы они хотели, чтобы Зеленский сделал в свои первые 100 дней.

42,8% выбрали ответ "Снизить тарифы на коммунальные услуги", 36,6% респондентов считает, что Президент должен внести в парламент законопроекты о снятии неприкосновенности с депутатов, судей и Президента, 33% - начать прямые переговоры с Донецком, Луганском и Москвой о мирном урегулировании и прекращении боевых действий на востоке Украины, 31,4% - начать или ускорить расследование наиболее резонансных коррупционных преступлений.

За уменьшение зарплат топ-чиновникам выступили 17,6% опрошенных, за начало переговоров с Европейским Союзом и США по Донбассу и Крыму - 14,3%, за начало переговоров с Россией о восстановлении экономических отношений - 12,1%, за инициативу изменения системы парламентских выборов путем отмены мажоритарных выборов и перехода к пропорциональной системе с открытыми списками - 10%.

Ускорение расследований преступлений против Майдана выбрало 9,6% опрошенных, перезапуск антикоррупционных органов (НАБУ, САП) - 4,7%, внесение в парламент законопроекта о референдумах и арест российских активов в Украине - по 4,7%, начало переговоров о вступлении в ЕС - 3,9%, продажу помещения, автомобилей и других активов Государственного управления делами при Президенте - 3,7%, визит Президента в Вашингтон и Брюссель - 2,2%.

Меньше всего опрошенных выбрали вариант переноса Администрации Президента в другое здание - 0,8%.

Опрос проводился с 25 июня по 7 июля методом личного интервью среди 2 004 совершеннолетних респондентов из всех регионов.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - к 25%, 2% - к 10% и 1,4% - к 5%.

Как сообщали Українськi Новини, ранее представитель Президента в Кабмине заявил, что Зеленский шутил и не обещал снизить тарифы.

Администрация Прензидента может переехать в Украинский дом.

В то же время директор Украинского дома хочет руководить Госуправлением делами при Президенте.