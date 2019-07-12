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12 июля 2019, пятница, 14:16 967
Президент 2019-07-12T14:21:02+03:00
Українські Новини
Люстрация от Зеленского нарушает закрепленное в конституции право быть избранным, - соцсети

Люстрация от Зеленского нарушает закрепленное в конституции право быть избранным, - соцсети

Президент Владимир Зеленский инициирует введение люстрации занимавших должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года Президента, депутатов Верховной Рады, членов Кабинета Министров, Генерального прокурора, глав Службы безопасности Украины, Антимонопольного комитета, Фонда государственного имущества, Фискальной и Таможенной служб.

Об этом Зеленский сообщил в видеообращении на странице в социальной сети в Facebook, передают Українськi Новини.

Кроме того, люстрацию предлагается распространить также на секретаря Совета национальной безопасности и обороны и руководство оборонных предприятий, занимавших должности в названный период.

Однако этот закон нарушает закрепленное в конституции Украины право быть избранным на выборах - об этом говорится в конституции Украины, ст. №38 - "Граждане имеют право участвовать в управлении государственными делами, во всеукраинском и местных референдумах, свободно избирать и быть избранными в органы государственной власти и органов местного самоуправления".

Об этом уже пишут в соцсетях Сергей Щербина и Ульяна Беспалько. 

Как сообщали Українськi Новини, представитель Президента в Раде Руслан Стефанчук уверен, что члены команды Зеленского, занимавшие должности в феврале 2014 - мае 2019, подпадут под люстрацию, если предлагаемый главой государства законопроект будет принят.

Зеленский хочет запретить работать адвокатами люстрированным чиновникам режима Порошенко.

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