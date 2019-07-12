Люстрация от Зеленского нарушает закрепленное в конституции право быть избранным, - соцсети

Президент Владимир Зеленский инициирует введение люстрации занимавших должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года Президента, депутатов Верховной Рады, членов Кабинета Министров, Генерального прокурора, глав Службы безопасности Украины, Антимонопольного комитета, Фонда государственного имущества, Фискальной и Таможенной служб.\r\nОб этом Зеленский сообщил в видеообращении на странице в социальной сети в Facebook, передают Українськi Новини.\r\nКроме того, люстрацию предлагается распространить также на секретаря Совета национальной безопасности и обороны и руководство оборонных предприятий, занимавших должности в названный период.\r\n\r\nОднако этот закон нарушает закрепленное в конституции Украины право быть избранным на выборах - об этом говорится в конституции Украины, ст. №38 - "Граждане имеют право участвовать в управлении государственными делами, во всеукраинском и местных референдумах, свободно избирать и быть избранными в органы государственной власти и органов местного самоуправления".\r\nОб этом уже пишут в соцсетях Сергей Щербина и Ульяна Беспалько. \r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, представитель Президента в Раде Руслан Стефанчук уверен, что члены команды Зеленского, занимавшие должности в феврале 2014 - мае 2019, подпадут под люстрацию, если предлагаемый главой государства законопроект будет принят.\r\nЗеленский хочет запретить работать адвокатами люстрированным чиновникам режима Порошенко.