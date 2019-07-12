Суд избрал замглавы Госархива Бондарчуку ночной домашний арест

Соломенский районный суд Киева избрал для заместителя главы Государственной архивной службы Игоря Бондарчука, подозреваемого в вымогательстве 10 тыс. долларов взятки, меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с ношением электронного браслета.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры.\r\n"Избрали ночной домашний арест", - сказал он.\r\nПо его словам, прокуратура настаивала на круглосуточном домашнем аресте с ношением браслета.\r\nПри этом, браслет на Бондарчука пока не нашли.\r\nТакже суд обязал Бондарчука сдать паспорт для выезда за границу.\r\nКак сообщали Українськi Новини, правоохранители задержали заместителя главы Государственной архивной службы Игоря Бондарчука по подозрению в вымогательстве 10 тыс. долларов взятки.\r\nВ Винницкой области майор полиции попался на взятке 8 тыс. долларов.\r\nРанее начальника ГФС в Херсонской области и Крыму поймали на взятке в 20 тыс. гривен.