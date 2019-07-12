Суд избрал замглавы Госархива Бондарчуку ночной домашний арест

Соломенский районный суд Киева избрал для заместителя главы Государственной архивной службы Игоря Бондарчука, подозреваемого в вымогательстве 10 тыс. долларов взятки, меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Избрали ночной домашний арест", - сказал он.

По его словам, прокуратура настаивала на круглосуточном домашнем аресте с ношением браслета.

При этом, браслет на Бондарчука пока не нашли.

Также суд обязал Бондарчука сдать паспорт для выезда за границу.

Как сообщали Українськi Новини, правоохранители задержали заместителя главы Государственной архивной службы Игоря Бондарчука по подозрению в вымогательстве 10 тыс. долларов взятки.

В Винницкой области майор полиции попался на взятке 8 тыс. долларов.

Ранее начальника ГФС в Херсонской области и Крыму поймали на взятке в 20 тыс. гривен.