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10 июля 2019, среда, 09:32 69
Силовые структуры 2019-07-10T09:32:21+03:00
Українські Новини
В Винницкой области майор полиции попался на взятке 8 тыс. долларов

В Винницкой области майор полиции попался на взятке 8 тыс. долларов

В Винницкой области был задержан заместитель руководителя одного из отделов Главного управления Нацполиции области за взятку 8 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, сообщается, что чиновник был задержан СБУ в момент получения взятки.

"Оперативники спецслужбы установили, что майор полиции вымогал у руководителя местной коммерческой структуры восемь тысяч долларов США. За указанную сумму чиновник обещал мужчине повлиять на принятие решения о закрытии уголовного производства в его отношении за растрату имущества", - говорится в сообщении.

В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369 УКУ Злоупотребление влиянием. Сейчас в полиции выясняют есть ли еще лица, причастные к этому делу, и решают вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщали Українські Новини, ГБР поймало на взятке начальника сектора криминальной полиции в Херсоне.

Ранее советник Мангера попался на взятке 30 тыс. долларов.

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