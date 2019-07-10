Замглавы Госархива Бондарчука задержали по подозрению в вымогательстве $10 тыс. взятки

Правоохранители задержали заместителя главы Государственной архивной службы Игоря Бондарчука по подозрению в вымогательстве 10 тыс. долларов взятки.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Национального антикоррупционного бюро, передают Українськi Новини.\r\n"9 июля 2019 детективы Национального бюро совместно с сотрудниками департамента "К" Службы безопасности Украины разоблачили в получении неправомерной выгоды заместителя председателя Государственной архивной службы", - сказано в нем.\r\nЧиновник в обмен на 10 тыс. долларов неправомерной выгоды пообещал содействие в трудоустройстве лица в Фонд государственного имущества. Впоследствии стороны договорились об уменьшении стоимости взятки - до 9,8 тыс. долларов.\r\nДеньги передавались двумя траншами.\r\nПри получении второго транша в размере 4,8 тыс. долларов чиновник и был задержан.\r\nРешается вопрос о сообщении ему о подозрении.\r\nДетективы НАБУ осуществляют следственные действия под процессуальным руководством прокуроров САП.\r\nСейчас принимаются меры, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления и вероятно причастных к нему лиц.\r\nБондарчук работает замглавы Госархива с января 2015 года.\r\nС 1994 по 1997 года работал помощником председателя ФГИ и директором департамента управления долями государственного имущества.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Винницкой области майор полиции попался на взятке 8 тыс. долларов.\r\nРанее начальника ГФС в Херсонской области и Крыму поймали на взятке в 20 тыс. гривен.