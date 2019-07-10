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10 июля 2019, среда, 14:20 106
Политика 2019-07-10T16:30:03+03:00
Українські Новини
Замглавы Госархива Бондарчука задержали по подозрению в вымогательстве $10 тыс. взятки

Замглавы Госархива Бондарчука задержали по подозрению в вымогательстве $10 тыс. взятки

Правоохранители задержали заместителя главы Государственной архивной службы Игоря Бондарчука по подозрению в вымогательстве 10 тыс. долларов взятки.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального антикоррупционного бюро, передают Українськi Новини.

"9 июля 2019 детективы Национального бюро совместно с сотрудниками департамента "К" Службы безопасности Украины разоблачили в получении неправомерной выгоды заместителя председателя Государственной архивной службы", - сказано в нем.

Чиновник в обмен на 10 тыс. долларов неправомерной выгоды пообещал содействие в трудоустройстве лица в Фонд государственного имущества. Впоследствии стороны договорились об уменьшении стоимости взятки - до 9,8 тыс. долларов.

Деньги передавались двумя траншами.

При получении второго транша в размере 4,8 тыс. долларов чиновник и был задержан.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

Детективы НАБУ осуществляют следственные действия под процессуальным руководством прокуроров САП.

Сейчас принимаются меры, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления и вероятно причастных к нему лиц.

Бондарчук работает замглавы Госархива с января 2015 года.

С 1994 по 1997 года работал помощником председателя ФГИ и директором департамента управления долями государственного имущества.

Как сообщали Українськi Новини, в Винницкой области майор полиции попался на взятке 8 тыс. долларов.

Ранее начальника ГФС в Херсонской области и Крыму поймали на взятке в 20 тыс. гривен.

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