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12 июля 2019, пятница, 12:30 395
Верховная Рада и партии 2019-07-12T12:31:03+03:00
Українські Новини
Геращенко за май заработала больше всех, а Сыроид - меньше всех

Геращенко за май заработала больше всех, а Сыроид - меньше всех

Заработная плата председателя Верховной Рады Андрея Парубия за май составила 46,1 тыс. гривен, его первого заместителя Ирины Геращенко - 48,6 тыс. гривен, а заместителя председателя Оксаны Сыроид - 42,3 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Українських Новин.

Зарплата Парубия за май составила 46 104 гривны.

Первый вице-спикер Геращенко получила в мае 48 602,4 гривны, а заместитель Сыроид - 42 262 гривны.

Кроме того, Парубию, Геращенко и Сыроид в мае были начислены по 38 420 гривен на выполнение депутатских полномочий.

Как сообщали Українські Новини, зарплата председателя Рады Андрея Парубия за апрель составила 46,1 тыс. гривен, его первого заместителя Ирины Геращенко - 48,6 тыс. гривен, а заместителя председателя Оксаны Сыроид - 42,3 тыс. гривен.

Парубий и больше половины депутатов получили более 40 млн гривен компенсации за аренду жилья в 2018 году.

Кроме того НАБУ открыло дело на Парубия.

Больше новостей о: зарплаты чиновников Андрей Парубий Ирина Геращенко Оксана Сыроид

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