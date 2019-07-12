Геращенко за май заработала больше всех, а Сыроид - меньше всех

Заработная плата председателя Верховной Рады Андрея Парубия за май составила 46,1 тыс. гривен, его первого заместителя Ирины Геращенко - 48,6 тыс. гривен, а заместителя председателя Оксаны Сыроид - 42,3 тыс. гривен.\r\nОб этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Українських Новин.\r\nЗарплата Парубия за май составила 46 104 гривны.\r\nПервый вице-спикер Геращенко получила в мае 48 602,4 гривны, а заместитель Сыроид - 42 262 гривны.\r\nКроме того, Парубию, Геращенко и Сыроид в мае были начислены по 38 420 гривен на выполнение депутатских полномочий.\r\nКак сообщали Українські Новини, зарплата председателя Рады Андрея Парубия за апрель составила 46,1 тыс. гривен, его первого заместителя Ирины Геращенко - 48,6 тыс. гривен, а заместителя председателя Оксаны Сыроид - 42,3 тыс. гривен.\r\nПарубий и больше половины депутатов получили более 40 млн гривен компенсации за аренду жилья в 2018 году.\r\nКроме того НАБУ открыло дело на Парубия.